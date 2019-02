5 pubs para beber cerveja em São Paulo

O’Malley’s

Aberto em 1988, o pub transmite torneios e partidas de vários esportes, recebe apresentações de música ao vivo todos os dias e serve vários estilos de cerveja em seus balcões de madeira. Nos fundos da casa, um espaço no 2º andar esconde duas mesas de sinuca (R$ 5, uma ficha; R$ 15, quatro fichas). Para comer, o cardápio inclui pratos típicos como o ‘Irish Stew’ (R$ 41), cozido de cordeiro, batata, cenoura, cebola e molho, e a ‘Snake & Bunion Pie’ (R$ 35), torta caseira recheada de filé e cebola refogadas com cerveja, caldo e purê com alho. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). Cc.: todos. Cd.: todos.

All Black

Inspirado nos bares típicos da Irlanda, tem bandas que tocam cover ao vivo. Os chopes são tirados na pressão, como o Guinness (R$ 25, pint; R$ 17, half) e o Old Speckled Hen (R$ 27, pint; R$ 20, half). A porção de ‘Potato Skin’ (R$ 22) é feita com barquinhas de batata frita com casca e temperada com lemon pepper, molho de pimenta doce e sour cream. Típica da Irlanda, a ‘Irish Boxty’ (R$ 39) é uma panqueca com shimeji, muçarela de búfala e molho de tomate. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/1h30 (5ª, 17h/2h30; 6ª e sáb. 17h/4h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Dublin Live Music

A decoração no estilo de pub, as cervejas e os chopes importados como o da irlandesa Guinness (R$ 25, o pint) podem até fazer você pensar que está em um bar europeu. O local é frequentado por jovens que curtem pop rock de bandas que tocam ao vivo e que podem aproveitar as cervejas até nos pratos: o filé mignon (R$ 39,50) é feito com molho agridoce à base de Guinness. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 178, Vl. Nova Conceição, 3044-4194. 18h/últ. cliente (5ª, 18h/3h; 6ª, 18h/4h; sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. a 3ª). Entrada: R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Finnegan’s

Aberto em 1988 por três irlandeses e um brasileiro, o bar tem dias de música ao vivo e cerca de 50 marcas de cerveja. O chope Guinness ainda é o campeão de pedidos (R$ 29,90, 500 ml), além do Paulaner Weiss (R$ 18,90, 300 ml; R$ 29,90, 500 ml), assim como a costelinha de porco assada, que acompanha fritas (R$ 52,90, para duas pessoas). R. Cristiano Viana, 358, Cerqueira César, 3062-3232. 16h/1h (5ª, 16h/2h; 6ª e sáb., 16h/3h; dom. e 2ª, 16h/0h). Entrada: R$ 9,90/R$ 16). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Republic Pub

Com decoração inspirada em Londres, recebe um público universitário que dança ao som de bandas de pop e rock. Para aplacar a fome, o hambúrguer ‘The Who’ (R$ 29) leva molho barbecue, queijo cheddar, pimenta jalapeño, tomate e bacon. Nos fundos, o pub reserva um espaço com mesa de bilhar. R. Delfina, 110, V. Madalena, 3814-5581/964. 18h/0h30 (5ª, 18h/1h30; 6ª e sáb., 18h/3h45; fecha dom. a 3ª). Entrada: R$ 10/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.