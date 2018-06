5 passeios para o fim de semana em São Paulo

+ O Dia das Boas Ações 2018 (foto) promove causas sociais com oficinas, palestras e apresentações artísticas. No Espaço Raiz, o Estúdio Buriti ensina como criar casas para pássaros com garrafas e caixas (11h/18h). Na Vila Saúde e Bem-estar, a palestra ‘Cuidar do Outro para se Cuidar’ aborda técnicas contra o estresse com o autor Luc Bouveret (18h05). O palco recebe apresentações como a da Cia. Caraxá, com cortejo de maracatu (12h45), e ainda um show de Chico César (19h). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Dom. (15), 11h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/BoasAções18

Bazar do Elo7

Mais de 60 marcas de lojas virtuais expõem produtos de decoração, vestuário e acessórios, com opções para presentes de Dia das Mães. Entre 14h e 16h, nos dois dias, o evento oferece oficinas de técnicas de artesanato, como crochê e tricô. As atrações incluem música ao vivo e DJs o dia todo. Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, 3032-3727. Sáb. (14) e dom. (15), 10h/18h. Grátis.

Noite do Terror Sexta-Feira 13

O espaço de jogos de fuga Escape Hotel simula uma hospedaria onde o público terá de resolver enigmas em roteiros temáticos, como ‘A Loira do Banheiro’, ‘O Templo’ e ‘A Cena do Crime’. Nesta 6ª (13), a noite especial conta com atores caracterizados como Conde Drácula e Loira do Banheiro, além de decoração temática. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. 6ª (13), 17h/23h. R$ 79.

Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto

Com o nome atualizado, o Memorial tem exposição permanente sobre o Holocausto, instalada no 3º andar. O espaço inclui colares de pérolas, peças de vestuário e livros que os nazistas queimavam por considerá-los inimigos do regime. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507. Inauguração: dom. (12), 10h/17h. 10h/17h (6ª, até 15h; fecha sáb. e dom.). Grátis.

Missão Judith

Inspirada em um vídeo do canal Porta dos Fundos, a Escape 60 conta com o cenário ‘Missão Judith’, que simula a casa da atendente de telemarketing famosa pela ineficiência na hora de cancelar uma conta de celular. No desafio, os participantes devem invadir o apartamento da personagem, hackear seu sistema e cancelar as contas abertas. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 79 (por pessoa).

Depois do passeio, que tal uma ida ao cinema? Confira salas e horários dos filmes em cartaz no Guia de Cinema do Divirta-se