5 passeios para aproveitar os últimos dias de férias em São Paulo

PopHaus

O parque é um espaço ao ar livre que reúne lazer, esporte e entretenimento. Entre as divertidas atividades, que prometem agradar a adultos e crianças, estão guerra de cotonetes, ‘bubble soccer’, pebolim humano e ‘beach tennis’. A indicação etária é livre, mas as atividades são recomendadas para crianças maiores de 5 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 13h/21h (sáb., 10h/22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª). Até 31/7: abre 2ª, 10h/20h. R$ 39/R$ 42 (1h); R$ 49/R$ 52 (2h); R$ 10/R$ 15 (hora adicional).

KidZania

O parque é uma cidade em miniatura onde as crianças vivenciam profissões e atividades de adultos, em um ambiente pensado especialmente para elas. A brincadeira ‘de gente grande’ começa logo na bilheteria: cada criança recebe um mapa da cidade temática e 50 KidZos (dinheiro local). Ali, os pequenos têm autonomia para escolher o roteiro, gastar ou ganhar. É possível dar um pulinho na barbearia e agregar ao visual um cavanhaque, por 5 KidZos. Ou atuar como cirurgião e embolsar 8 KidZos. Para a imersão, não é permitida a entrada de pais nos ‘estabelecimentos’ – mas eles veem tudo através dos vidros. No período de férias, o local tem horários diferenciados: em turnos de quatro horas, os visitantes podem participar das atividades a partir das 10h, 12h, 14h ou 16h. A recomendação é comprar os ingressos pela internet (saopaulo.kidzania.com) e chegar com 1h de antecedência. A partir de 4 anos. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. Diversos horários. R$ 39/R$ 129.

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb (R$ 20, 15 min.), com desafios de escalada nas paredes, e o Disko (R$ 6,50), brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 10h/22h. R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

Zoológico de São Paulo

A novidade no lugar, que completou 58 anos, é o novo recinto de lontras. Além dele, o parque possui mais de três mil animais em uma área de preservação da Mata Atlântica. Outro passeio é o ‘Mundo dos Dinossauros’ com 20 dinossauros robotizados. O pacote com a atração sai mais caro, por R$ 45,50 (adultos e acima de 12 anos). Rec. da produção: livre. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda, 5073-0811. 9h/17h. R$ 30 (crianças de 6 a 12 anos, R$ 10; até 5 anos, grátis).

Centro de Esportes Radicais

Em uma área de mais de 38 mil metros quadrados, o espaço está entre as boas atrações da cidade para aproveitar com as crianças durante todo o ano. O local tem minipista de skate em formato de ‘U’; playground com brinquedos para crianças de até 12 anos; pistas de pump track para a prática de bicicleta, patins ou patinete; circuito de parkour; ciclovia; pista para caminhada; e mesas com tabuleiro para jogo de damas. Livre. Av. Pres. Castelo Branco, 5.700, Bom Retiro, 3224-9159. 8h/22h. Grátis.