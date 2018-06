5 passeios para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Em clima de piquenique, o Gaarden Feelings reúne feira de artesanato, receitas do Cozinha 212 e show de Mustaches & Os Apaches. O evento é reservado para maiores de 18 anos – para entrar, é necessário se inscrever por e-mail (concierge@haute.com.br). Pq. Burle Marx. Av. D. Helena Pereira de Moraes, s/nº, Morumbi, 3746-7631. Sáb. (9), 12h/0h. Grátis.

Festa Junina – Colégio Humboldt

Apresentações de dança e pratos da culinária brasileira e alemã fazem parte da programação, com barracas de quitutes como o ‘kartoffelpuffer’, panqueca feita de batatas, e os tradicionais salsichões. Brinquedos infláveis e brincadeiras típicas divertem as crianças. Av. Eng. Alberto Kuhlmann, 525, Interlagos, 5686-4055. Sáb. (9), 12h/20h. R$ 20.

Festa Junina Liceu Coração de Jesus

Além de brincadeiras como pescaria e bingo, o evento reúne barracas com comidas típicas e organiza sorteio de prêmios como celular, TV e bicicletas. Al. Dino Bueno, 285, Campos Elísios, 3221-3622. Sáb. (9), 10h/17h30. R$ 20 (com direito a um acompanhante).

Quintal do Bem

No sábado (9), o projeto conta com aula de ioga conduzida por Bruna Paludetti (9h/10h e 10h30/ 11h30). No domingo (10), tem ginástica funcional com o instrutor Fernando Guerreiro (9h/10h). Para participar, basta chegar 30 minutos antes. Mirante 9 de Julho. R. Carlos Comenale, s/nº, Bela Vista. Sáb. (9), 9h/11h30; dom. (10), 9h/10h. Inf.: bit.ly/MirBem

Red Bull BC One

O campeonato de breakdance reúne 16 finalistas brasileiros, que disputam uma vaga para a competição mundial, sediada na Suíça em 29/9. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Dom. (10), 20h15. Grátis.