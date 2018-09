5 passeios para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Idealizada pela editora Lote 42, a Sala Tatuí é um novo espaço cultural e livraria, com sistema de hora marcada, em Santa Cecília. Os clientes poderão agendar as visitas em um endereço online que ainda será anunciado e o local planeja organizar cursos sobre criatividade gráfica, edição de livros e design. Uma festa de inauguração aberta ao público está marcada para este sábado (29) e recebe três lançamentos do autor Gustavo Piqueira: ‘Ar Condicionado’, ‘Desvios’ e ‘Nove Meses’. A Banca Tatuí, comandada pela editora, continua a funcionar normalmente na mesma rua. R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 97617-1538. Sáb. (29), 14h/ 20h40. Grátis. Inf.: bit.ly/SalaTatuí

Deu Jazz na Pompéia

A 12ª edição do festival reúne grupos de jazz, rock e blues, que se revezam em dois palcos instalados entre as ruas Cotoxó e a Tucuna, além de expositores de artesanato, comidinhas e cervejas artesanais. R. Ministro Ferreira Alves, s/nº, V. Pompeia. Dom. (30), 10h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/DJAzzPompeia

Festival de Artes Performáticas

Gastronomia, música e artesanato fazem parte do evento. No sábado (29), às 16h, se apresentam os bailarinos do Ballet de Paraisópolis; no domingo (30), tem cortejo do bloco afro Ilú Obá de Min, também às 16h. Pq. Burle Marx. Av. Dona Helena Pereira de Moraes, s/nº, Morumbi, 3746-7631. Sáb. (29) e dom. (30), 10h/21h. Grátis. Inf.: www.famfestival.com.br

Feira Lambes na Laje

A 8ª edição do evento reúne mais de 80 artistas, que expõem e vendem seus cartazes. O local também recebe uma feirinha gastronômica e fará exibição do curta ‘Impressão Minha’, seguida de um bate-papo com os diretores, nesta 5ª (27), às 20h. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (29), 11h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/Lambes8

Music in the Park

O projeto destaca apresentações de jazz ao ar livre, com nomes como Felipe Garcia Quarteto (10h30/12h) e Jorginho Neto (14h30/16h), além de contar com área gastronômica e uma exposição dos artistas plásticos Russ e Izolag. Pq. Buenos Aires. Av. Angélica, 1.500, Higienópolis, 3666-8032. Dom. (30), 10h30/16h. Grátis.