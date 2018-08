5 parques e espaços fechados para aproveitar durante o frio em São Paulo

Voyager

Aberto em julho, o centro de entretenimento reúne games, experiências interativas e simuladores em realidade virtual. Cada ingresso dá direito a uma hora para jogar à vontade. Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, V. Olímpia. 10h/22h (dom., 14h/ 20h). R$ 59,90/R$ 69,90 (por pessoa). Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, Ipiranga, 407, 2273-5500. 10h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

Catavento Cultural

O local é um museu interativo de ciências que encanta adultos e crianças. São mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, encontrar Gandhi em uma escalada, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. O borboletário – uma grande cúpula no jardim – convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos. Uma das mais recentes instalações é o Mundo das Abelhas, dividido em três estações que propõem uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória. Livre. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Inf.: bit.ly/CataCult

Playcenter Family

O parque indoor tem atrações para crianças de 3 a 14 anos, como o Clip n’Climb (R$ 20, 15 min.), com desafios de escalada nas paredes, e o Disko (R$ 6,50), brinquedo que desliza sobre trilhos, girando sobre seu próprio eixo, além de várias máquinas de jogos eletrônicos. Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 11h/22h (sáb. e dom., 10h/22h). R$ 0,90/R$ 20 (cada atração). Inf.: www.playcenterfamily.com

Sabina Escola Parque do Conhecimento

O espaço desperta a curiosidade dos pequenos com atrações como pinguinário, réplicas de dinossauros, experimentos de física e biologia, planetário e até um simulador que dá ao visitante a sensação de estar em contato com fenômenos como furacões, vulcões e terremotos. O esqueleto de Tiranossauro Rex em tamanho real (único na América Latina) divide espaço com 150 atrações, como telescópios para observação do sol, simulador de fenômenos da natureza e mesas com fósseis táteis. Livre. Travessa Juquiá, s/nº, S. André, 4422-2000. Sáb. e dom., 9h30/17h30. R$ 20/R$ 40 (até 5 anos, grátis).