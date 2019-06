5 novidades no cardápio de bares em São Paulo

+ O novo cardápio do Trabuca Bar tem receitas como a do ‘Mezanino’ (R$ 39; foto), drinque feito com Campari, licor de framboesa e água com gás. Outra opção é o ‘White Color’ (R$ 32), com pisco, saquê, suco de abacaxi grelhado e leite condensado vegano. Para comer, tem o ‘Le Steak Frites’ (R$ 48), fraldinha grelhada servida com mostarda dijon e batata rústica. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 3044-7060. 18h/2h (3ª, 18h/0h; 4ª, 18h/1h; fecha dom. e 2ª).

+ A Cervejaria Dogma tem novos sanduíches e porções veganas no cardápio: ‘Batata Rústica’, ‘Polenta’ e ‘Mandioca’ (R$ 18, cada). Outra novidade é a porção de coxinha de mandioca com costela (R$ 25). Entre os lanches, o ‘Pulled Pork’ (R$ 14) é servido em três mini-sanduíches que levam carne de porco desfiada, molho barbecue e cebola caramelizada no pão australiano. R. Fortunato, 236, V. Buarque. 17h/22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 14h/20h30; fecha 2ª).

+ No Fortunato Bar, drinques assinados por Marcos Félix compõem a nova carta. Um dos destaques é o ‘Sr. Vieira’ (R$ 32), preparado com gim, vermute tinto, amaro, cereja e limão-siciliano. Já o ‘Mango’ (R$ 31) leva gim, gengibre, limão taiti, manga, capim-santo, espuma de gengibre e pimenta rosa. R. Joaquim Távora, 1.356, V. Mariana, 4680-2966. 17h/23h (4ª e 5ª, 17h/23h30; 6ª, 16h30/23h30; sáb., 12h/23h30; dom., 12h/23h).

+ Dos 17 coquetéis do Caulí Bar, uma das novidades é o ‘Cocktail Vegano’ (R$ 32; foto), com gim, purê de caju, licor de flor de sabugueiro, limão, aquafaba e tomilho. R. Joaquim Antunes, 248, Jd. Paulista, 3197-5838. 17h/2h30 (sáb., 15h/2h30; 2ª, 18h/0h; 3ª, 18h/1h; 4ª, 18h/1h30; 5ª, 18h/2h; fecha dom.).

+ Drinques autorais estão entre os lançamentos do Bar Ambar, como o ‘Maple Sour’ (R$ 36), que leva xarope de bordo, bitter, abacaxi, limão, clara de ovo e noz-moscada. R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 12h/0h45 (2ª, 12h/15h e 17h/23h45; 3ª e 4ª, 12h/23h45; fecha dom.).