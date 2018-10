5 mostras de cinema para ver em São Paulo

4ª Mostra de Cinema Chinês

Entre 5ª (4) e 14/10, o CCSP exibe diversos filmes chineses contemporâneos – muitos deles premiados em festivais internacionais e inéditos no Brasil. Além disso, tem uma retrospectiva dos diretores Liu Julie e Qiao Lian. Na 6ª (5), o evento projeta três longas: ‘De Lan’ (16h); ‘A Montanha Nevada’ (18h); e ‘Esconde-esconde’ (20h). CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Grátis. Programação completa: www.institutoconfucio.unesp.br

13º Festival de Cinema Italiano

Até 4ª (3), uma mostra dedicada à produção contemporânea da Itália reúne sessões no Caixa Belas Artes (R. da Consolação, 2.423) e no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900). Nesta edição, a atriz homenageada é Sophia Loren. Na programação, filmes como ‘A Guerra dos Caipiras’, de Davide Barletti e Lorenzo Conte. R$ 18/R$ 20. Programação completa: bit.ly/festital

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua nova sessão especial. Na 3ª (2), às 19h30, o evento projeta ‘Antes de Partir’, de Rob Reiner. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 22. Inf.: bit.ly/CClube

Mostra do Cinema Tcheco Eslovaco

Sessões gratuitas apresentam a cinematografia tchecoslovaca, tcheca e eslovaca dos últimos vinte anos. Entre os títulos, ‘Num Céu Azul Escuro’, do diretor Jan Svěrák, será exibido na 4ª (3), às 19h. No enredo, diversos pilotos tchecos decidem voar até a Inglaterra após a Tchecoslováquia ser invadida pelo exército nazista. Lá eles tomam parte da Real Força Aérea Britânica e passam a combater o próprio exército nazista. Ao retornar ao país natal após o término da guerra, dois amigos são presos em um campo de concentração. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. A partir de 4ª (3). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 8/10. Programação completa: bit.ly/CCBBM

Vestígios e ruptura: o cinema de Sergei Loznitsa

De 3ª (2) a 14/10, o IMS recebe a mostra do cineasta ucraniano Sergei Loznitsa, que estreou três longas-metragens em 2018, entre eles ‘Donbass’, que será exibido em 6/10, às 16h. No drama, o diretor retrata os conflitos que afetam o cotidiano da região no leste da Ucrânia, que dá nome ao longa. Dividido em vários episódios, o filme é baseado em acontecimentos verídicos. Doze títulos serão projetados durante a mostra. IMS. Av. Paulista, 2.424, Bela Vista, 2842-9120. R$ 8. Programação completa: bit.ly/IMSSergei