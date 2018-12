5 lugares para conferir decorações de Natal em São Paulo

+ Com projeções mapeadas nas fachadas e apresentações musicais diárias, o Natal Iluminado ocorre em três prédios do Centro: Edifício Matarazzo (Viaduto do Chá, 15), Igreja do Mosteiro de São Bento (Lgo. de São Bento, 48) e Pateo do Collegio (Pça. Pateo do Collegio, 2). A programação inclui um cortejo de Folia de Reis, que começa no Edifício Matarazzo, às 20h, passa pelo Mosteiro, às 20h20, e termina no Pateo, às 20h40. 19h/22h. Grátis. Até 23/12.

Casa Mágica de Natal

O espaço no Shopping Pátio Higienópolis abriga cenas animadas natalinas, como um menino olhando para o céu pela janela e o Papai Noel rodeado de presentes, prestes a pular na chaminé. No topo da casa, que tem 5 metros de altura, fica a árvore de 16 metros, ornamentada com laços e enfeites nas cores vermelho e dourado. No jardim, as crianças podem brincar no escorregador; no gira-gira; e no balanço. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 10h/23h (dom., 10h/22h). Grátis. Até 6/1/2019.

Parque Ibirapuera

Com 43 metros de altura, um dos destaques da Árvore de Natal do Parque Ibirapuera, instalada no gramado do lago, são suas bolas de LED – cada uma com quase um metro de diâmetro –, que exibem cenas de uma família de ursos. No local, o show de luzes na fonte do parque tem três sessões diárias: 20h30, 21h e 21h30. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Grátis. Até 2/1/2019.

Instituto Butantan

Até 6/1, o Instituto terá um trenó circulando pelo parque, disponível ao público para um passeio. Na decoração, são 3 mil luzes LED e 250 pisca-piscas coloridos, além de enfeites espalhados pelo local. A decoração também conta com árvores de Natal, a Estação de Trenó e uma Casa do Papai Noel. Instituto Butantan. Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã. 20h/22h (fecha 2ª). Fecha excepcionalmente em 24, 25 e 31/1 e 1º/1/2019. Grátis. Até 6/1/2019.

Natal dos Brinquedos Gigantes

Na porta do Shopping Center 3, o cenário reúne brinquedos retrôs gigantes, como a clássica bailarina giratória de caixinhas de música e o soldadinho de chumbo, que medem 1,80 metro de altura. A estrutura inclui um palco em formato de piano, uma árvore de Natal com 12 metros decorada com ioiôs e piões e vários adereços natalinos. Shopping Center 3. Av. Paulista, 2.064, Cerqueira César, 3285-2458. 10h/22h. Grátis.