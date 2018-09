5 filmes de suspense para conferir nos cinemas em São Paulo

O Animal Cordial

(Brasil/2018, 96 min. ) – Suspense. Dir. Gabriela Amaral Almeida. Com Murilo Benício, Luciana Paes, Irandhir Santos. Inácio é dono de um restaurante de classe média, gerenciado com mãos de ferro. Quando o estabelecimento é assaltado, os funcionários precisam controlar a situação e lidar com os clientes que continuam na casa. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Buscando…

(Searching, Estados Unidos/2018, 102 min.) – Suspense. Dir. Aneesh Chaganty. Com John Cho, Debra Messing, Michelle La. Quando a filha de David Kim desaparece, uma investigação é aberta. Sem pistas, David decide procurar no único lugar em que ninguém olhou – o laptop dela. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Carnívoras

(Carnivores, França/2018, 98 min.) – Suspense. Dir. Jérémie Renier, Yannick Renier. Com Leïla Bekhti, Zita Hanrot, Bastien Bouillon. Frustrada por não conseguir ser atriz, Mona é forçada a morar com Sam, a irmã bem-sucedida justamente como atriz. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Hotel Artemis

(Estados Unidos-Reino Unido/2018, 93 min.) – Suspense. Dir. Drew Pearce. Com Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista. Uma enfermeira controla um hotel secreto que funciona como hospital para criminosos. Quando a polícia descobre o local, ela e seus pacientes precisam se defender. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Sem Data, Sem Assinatura

(Bedoune Tarikh, Bedoune Emza, Irã/2018, 104 min.) – Suspense. Dir. Vahid Jalilvand. Com Navid Mohammadzadeh, Amir Aghaei, Zakieh Behbahani. O doutor Nariman, médico forense, se envolve em um acidente de carro com motociclista. Na ocasião, o filho do homem se fere e Nariman se oferece para levá-lo a um hospital próximo, oferta recusada pelo pai. Na manhã seguinte, o médico descobre que a criança morreu. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

