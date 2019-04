5 filmes de suspense e terror em cartaz nos cinemas paulistanos

Nós

(Us, EUA/2019, 116 min.) – Terror. Dir. Jordan Peele. Com Lupita Nyong’o, Elisabeth Moss. Adelaide e Gabe levam a família para passar um fim de semana na praia. Eles viajam com os filhos e se tornam reféns de um grupo misterioso. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Clímax

(Climax, França/2018, 96 min. ) – Suspense. Dir. Gaspar Noé. Com Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub. Nos anos 1990, um grupo de dançarinos ensaia para uma apresentação. O clima muda quando alguém coloca um potente LSD na bebida servida no local. Entre paixões e caos, eles embarcam coletivamente num turbilhão de paranoias e psicoses. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Dogman

(Itália-França/2019, 102 min) – Suspense. Dir. Matteo Garrone. Com Marcello Fonte. Um gerente de pet shop é persuadido por Simoncino, homem que o envolve em planos criminosos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Suspíria – A Dança do Medo

(Suspiria, EUA/2018, 152 min) – Terror. Dir. Luca Guadagnino. Com Dakota Johnson. Susie Bannion, jovem bailarina, vai para a uma escola em Berlim. Sob a orientação da renomada Madame Blanc, Susie faz amizade com outra dançarina, que compartilha suas suspeitas sobre o local. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Todos Já Sabem

(Todos lo Saben, Espanha/2019, 133 min.) – Suspense. Dir. Asghar Farhadi. Com Penélope Cruz, Javier Bardem. Laura retorna à Espanha para o casamento da irmã. Lá, encontra um antigo namorado. Na festa, um crime é cometido. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

