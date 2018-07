5 festas para curtir o fim de semana prolongado em São Paulo

+ Prestes a encerrar suas atividades, no dia 28/7, o TEX Bar (foto acima) recebe a Rockabilly Dancin Party, que homenageia Johnny Burnette e toca hits dos anos 1950 e 1960. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Dom. (8), 18h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/TEXRockab

+ No terraço do Tokyo, o Quarteto São Jorge participa da Tu Vens no Rooftop, tocando canções de nomes como Caetano Veloso, Criolo, Cazuza e Daniela Mercury. DJs completam a programação. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Dom. (8), 16h/23h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/TVTokyo

+ ‘Hinos’ da música nacional animam a festa Tereza, tradicional domingueira do Baixo Augusta, no Espaço Desmanche (foto acima). Tim Maia, Gal Costa e Gilberto Gil fazem parte da seleção de hits. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (8), 17h/23h30. Grátis. Inf.: bit.ly/TereBozo

Budweiser Basement

O evento ocupa um galpão com transmissão dos jogos em telões com visão 360°, festas, estúdio de tatuagem e barbearia. Com programação em várias datas, o espaço abre mais cedo nos dias de jogos do Brasil e recebe selos de diversas festas. Hoje (6), a partir das 13h, além da exibição da partida Brasil x Bélgica, quem anima a festa são os selos Beat Russia e Só Pedrada Musical, com ritmos como hip hop, soul, funk e jazz. No sábado (7), a partir das 22h, a festa Love2Hate comanda a noite. R. Dr. Móises Kahan, 191, Barra Funda. 6ª (6), 13h/5h; sáb. (7), 22h/5h. R$ 40/R$ 60. Até 15/7. Vendas pelo site: bit.ly/BudBas

Shout

Comandada pelos residentes Roque Castro e Fernando Moreno, a festa anima o sábado paulistano com os hits mais recentes do pop e do funk. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (7), 23h30/6h. R$ 50/R$ 100. Inf.: bit.ly/ShoutJul