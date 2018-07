5 festas para aproveitar o próximo sábado em SP

Double Attack

Pop, funk, black e rock agitam a pista do Beco 203, com festa open bar e espaço gamer com fliperamas e karaokê no segundo andar da casa. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Sáb. (21), 23h/5h30. R$ 70/R$ 90. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Alex

A 4ª edição da festa toca sucessos recentes do indie rock, além de ritmos como synth pop e indie pop. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. Sáb. (21), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/AlbertaAlex

Clube dos 30

A festa é dedicada ao melhor da programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora as trilhas sonoras famosas de filmes de sessão da tarde, com bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (21), 22h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/CLUB30

Farofada

Brasilidades e apresentações de grupos como Só Pra Contrariar agitam a festa no Clube Pinheiros. DJs como João Brasil e Marcelo Botelho completam a programação. R. Angelina Maffei Vita, 493, Jd. Europa, 3598-9700. Sáb. (21), 18h/3h. R$ 70/R$ 90. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Indie Party

Hits de bandas indies internacionais animam a noite, com pista ao ar livre, opções de food trucks e uma pista alternativa instalada dentro de um vagão de trem desativado. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca, 99203-2803. Sáb. (21), 23h/6h. R$ 40/R$ 50. Vendas pelo site: www.ingresse.com

MAIS: A balada Trackers, localizada no Centro, acaba de inaugurar uma filial no Itaim Bibi. A programação deve receber selos como Jazz a Go Go e NIX – festa comandada por mulheres, cuja 3ª edição está marcada para o dia 27/7, com a DJ Caroline Morr. Av. 9 de Julho, 5.871, Itaim Bibi, 2640-9266. 5ª a sáb., 17h/7h. R$ 20/R$ 70. Inf.: bit.ly/TrackItaim