5 festas para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Samba do Sol

Nesta edição, a festa comemora quatro anos com nomes como o Grupo Xirê, DJ Osvaldo Pereira e uma roda de samba com Roberta Oliveira e o Bando de Lá. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (16), 15h/23h. R$ 20. Inf.: bit.ly/CCSamS

Baile da Favorita

Criada por Carol Sampaio, a festa de funk comemora sete anos com shows de MC Marcinho e MC Leozinho. O Bloco da Favorita e o DJ Tubarão completam a programação da noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda, 3862-8279. Sáb. (15), 20h/6h. R$ 90/R$ 110. Inf.: bit.ly/BaiFa7

O Carnaval Não Tem Fim

A estreia do projeto que celebra o carnaval fora de época traz os blocos Tarado Ni Você e Lua Vai, além de DJs convidados. The Week. R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Sáb. (15), 15h/23h. R$ 40/R$ 60. Inf.: bit.ly/TWCarn

Flower Power

A festa, voltada às décadas de 1960 e 1970, conta com show da banda Music Box, que toca pop rock nacional e covers de artistas como Janis Joplin e The Doors. Charles Edward. R. Miriti, s/nº, Itaim Bibi, 3079-2804. Hoje (14), 18h/4h. R$ 35/R$ 60. Inf.: bit.ly/CEFPow

VHS Máquina do Tempo

A proposta da noite é uma viagem pela história da música pop, com repertório de artistas como Whitney Houston, Michael Jackson e Beyoncé. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (15), 23h30/6h. R$ 50/R$ 80. Inf.: bit.ly/CJVhsMT