5 festas e baladas para o fim de semana em SP

Clube dos 30

A festa é dedicada à programação nacional e internacional das rádios que tocam flashbacks. A playlist não deixa de fora trilhas sonoras famosas de filmes estilo ‘sessão da tarde’, com bandas como The Human League, Men At Work e Dire Straits. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (18), 22h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/CLUBE30

Eu Vou Chamar o Síndico

Brasilidades agitam a nova edição da festa, com ritmos como samba, rap e funk na balada com vista para a Catedral da Sé. Lions Nightclub. Av. Brig. Luís Antônio, 277, 1º andar, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (18), 23h30/6h. R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Festa Castro

A 7ª edição apresenta um line-up de vertentes da música eletrônica, como house e deep, e sucessos do pop. Durante a festa, artistas e drag queens animam a noite com coreografia assinada por Alex Darc. Espaço Villa Lobos. Av. Gonçalo Madeira, 209, Jaguaré. Sáb. (18), 23h/7h. R$ 80/R$ 160. Vendas pelo site: www.ingresse.com

QBeleza

A festa comemora cinco anos com apresentação do Quarteto São Jorge, que toca hits de nomes como Tim Maia, Baiana System e Caetano Veloso. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. 5ª (23), 22h/4h20. R$ 40. Inf.: bit.ly/QBeleza5

Tereza URSAL

‘Hinos’ da música nacional animam a tradicional domingueira do Baixo Augusta, no Espaço Desmanche. Tim Maia, Gal Costa e Gilberto Gil fazem parte da seleção de hits. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (19), 17h/23h59. Grátis.