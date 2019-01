5 drinques refrescantes para experimentar durante o verão nos bares paulistanos

Picco

A pequena casa se define como um pizza-bar e serve opções como o ‘Fitzgerald’ (R$ 23,80; foto), feito com gim, suco de limão-siciliano e bitter. Já o ‘Pepe’ (R$ 34,50), coquetel assinado por Lula Mascella, leva gim, aperol, suco de limão-siciliano, xarope de gengibre e clara pasteurizada. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Desembargador

Uma das novidades do bar em Perdizes é o ‘Flower time’ (R$ 31), preparado com vodca, brandy, suco de limão-siciliano e xarope de açúcar. Outra opção é o ‘Dourado’ (R$ 31), que leva uma combinação de vermutes, suco de tangerina e bitter. Os drinques são assinados pelo bartender Clayton. R. Desembargador Vale, 253, Perdizes, 0501-0040. 17h/1h (sáb. e fer., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Adega Santiago

O bar sugere receitas como a do ‘Guimarães’ (R$ 35), que leva licor, vinho verde, fatias de grapefruit e fatia de limão-siciliano, e o coquetel ‘Melo Alves (R$ 33; foto), feito com gim, licor St. Germain, suco de limão-siciliano, alecrim e xarope de açúcar. R. Sampaio Vidal, 1072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/23h (3ª e 4ª, 12h/15h e 19h/0h; 6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Raiz Bar

No subsolo do restaurante Jacarandá, o bar serve o ‘Mãe D’Água’ (R$ 27), drinque feito com espumante, cachaça branca, creme de coco, chá e geleia de morango artesanal. Já o ‘Serra Grande’ (R$ 27) leva rum, xarope demerara, bitter e caldo de cana ‘frozen’. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3014. 19h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Riviera

No balcão circular do clássico bar paulistano, uma das sugestões para refrescar é o ‘Bramble’ (R$ 29), preparado com gim, creme de amora e limão-siciliano. Tem também o ‘Queens Park Swizzle’ (R$ 32), feito com bitter, hortelã, limão e açúcar demerara. Av. Paulista, 2, metrô Paulista, 3258-1268. 12h/15 e 18h/0h (5ª, 12h/15h e 18h/1h; 6ª e sáb., 12h/15h e 18h/3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.