5 drinques por até R$ 20 em São Paulo

Raiz Bar

Em Pinheiros, o local serve o clássico ‘Rabo de Galo’ (R$ 20), preparado com cachaça Jacarandá, vermute tinto e limão taiti. R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3014. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Astor JK

O bar instalado no Shopping JK Iguatemi tem versões mini de drinques clássicos, os ‘Petit Coquetéis’ (R$ 19, cada), com opções como Dry Martini, Negroni, Daiquiri (60 ml, cada) e o Bloody Mary (120 ml). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6057. 11h30/15h30 e 17h30/23h (6ª, 11h30/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Benzina

O bar tem conquistado frequentadores assíduos da Vila Madalena e clientes em busca de uma boa ‘Gin & Tônica’ (R$ 20) e outros drinques clássicos, como o Negroni (R$ 20). Outra opção barata é o ‘Velho Fashion’ (R$ 18; foto acima), feito com cachaça envelhecida, xarope de mel e angostura. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) serve bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Picco

Para beber, o pizza-bar serve o ‘Rabo de Galo Sour’ (R$15,90; foto acima), feito com cachaça Yaguara branca, vermute tinto, Cynar, suco de limão e angostura. Do cardápio novo, tem pizzas como a ‘Ratatouille’ (R$42,30), que leva molho de tomate, abobrinha, berinjela, cebola roxa e tomate cereja assados juntos, ervas frescas, fatias finas de calabresa apimentada e parmesão ralado. R. Lisboa, 294, Pinheiros, 3081-0066. 18h/0h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pirajá

Aberto em 1998, o bar tem um calçadão que lembra o das praias do Rio e serve batidas como a ‘Maracujina’ (R$ 17,50), feita com cachaça, licor de laranja, polpa de maracujá, leite condensado e pimenta rosa. Para petiscar, peça a porção de croquetes de costela (R$ 38, 6 unid.). Av. Brigadeiro Faria Lima, 64, Pinheiros, 3815-6881. 12h/1h (5ª, 6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.