5 dicas de passeios para o fim de semana e feriado em São Paulo

Dia Internacional da Língua Portuguesa

Atualmente em processo de reconstrução, o Museu da Língua Portuguesa promove uma ocupação artística na Estação da Luz, que, na 5ª (3), recebe Andi Rubinstein, narrando a obra de três escritoras de língua portuguesa (12h), e uma batalha de poesia falada, com convidados de Roberta Estrela D’Alva e do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos (17h). Estação da Luz. Pça. da Luz, 1. 5ª (3), 4 e 5/5, 10h/18h. Grátis.

Bazar Cafofo

A feira recebe expositores de roupas, acessórios e itens de artesanato e gastronomia. Esta edição tem apresentações de bandas como Coronel Pacheco, que toca rock, e Alma Livre, com ritmos do reggae. Tendal da Lapa. R. Guaicurus, 1.100, Lapa. Sáb. (28), 10h/17h. Grátis.

Brasil no Mundial de Mágica

Artistas como Bianko, Mario Kamia e Ortega apresentam diversas modalidades de mágica e competem para participar do Campeonato Mundial de Mágica na Coreia do Sul, em julho deste ano. 80 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 2ª (30), 16h. R$ 70. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Romance em Durango

Na calçada do Restaurante Ramona, o bazar recebe expositores de cerâmicas, quadros e outros itens para presentear no Dia das Mães. Para comer, o cardápio terá hambúrgueres, queijos, chopes e sidras, enquanto a banda Electric Hendrix Ensemble anima o evento com muito jazz. Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. 3ª (1º), 13h/19h. Grátis.

Walking Tour

Com ponto de encontro na porta do Novotel Jaraguá, o tour ocorre sempre no último domingo do mês e passa pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Viaduto do Chá, o Vale do Anhangabaú e o Mosteiro de São Bento. Para participar do passeio, basta chegar ao local com 15 minutos de antecedência. R. Martins Fontes, 71, Centro, 3154-2299. Dom. (29), 10h30/13h. Grátis.

