5 cursos e oficinas infantis para o mês de julho

Casa do Teatro

Com programação nas duas unidades, o espaço organiza cursos diários ligados às artes cênicas. As atividades são voltadas para diferentes idades, a partir dos 4 anos. Para as crianças, teatro, circo, música, jogos e improvisação estimulam uma criação divertida e autoral, como em ‘Cada Palhaço no Seu Galho’, que explora a imaginação a partir de um circo no meio da floresta como cenário – 3ª (3), na unidade Pacaembu; 11/7, na unidade Itaim. Para os jovens, experiências artísticas exploram a criação teatral, o reconhecimento e a manipulação dos recursos de iluminação, sonoplastia e caracterização cênica: em ‘Técnicas de Iluminação – Descobrindo a Luz no Teatro’, os participantes descobrem a influência da luz na composição de cenários e personagens em espetáculos teatrais – 5ª (5), na unidade Pacaembu. As inscrições devem ser realizadas no site da casa (bit.ly/CasaTeatr) e cada oficina tem duração de três horas e limite de 20 vagas.

Av. São Gabriel, 462, Itaim Bibi, 3884-8294. 4ª (4), 11 e 13/7, 14h30/17h30. R$ 165 (por curso).

R. Armando Penteado, 311, Pacaembu, 3660-4900. 3ª (3), 5ª (5), 10 e 12/7, 14h30/17h30. R$ 165 (por curso).

Curso de Desenvolvimento de Games

Para crianças de 8 a 12 anos, o professor Fabio Ota apresenta fundamentos básicos de programação, montagem e estruturação de games, além da criação de personagens, cenários e movimentos básicos, necessários para criar jogos em 2D. O curso terá duas turmas, com horários às quintas-feiras, de 5 a 26/7, e sábados, de 7 a 28/7. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 5ª (5) a 26/7, 14h/15h30; sáb. (7) a 28/7, 11h45/13h15. R$ 215. Inf.: bit.ly/UnibesGames

MundoMaker

O espaço de aprendizagem criativa e colaborativa tem cursos de férias que buscam despertar o potencial criativo e empreendedor de crianças entre 6 e 15 anos. Divididos em pequenos grupos, os alunos fazem projetos que reúnem programação, robótica, marcenaria, artes e eletrônica, utilizando ferramentas tradicionais e digitais, como impressora 3D e cortadora a laser. A proposta é que elas sejam desafiadas a criar fliperamas, instrumentos musicais e vestimentas. Com turmas semanais, as oficinas duram uma semana, dividida em três horas diárias. O curso ocorre nas três unidades – Vila Madalena, Morumbi Town e Berrini – e as matrículas devem ser feitas pelo site. R. Harmonia, 896, casa 6, V. Madalena. A partir de 2ª (2). 2ª a 6ª, 9h/12h ou 14h30/17h30. R$ 720 (por semana). Até 27/7. Inf.: bit.ly/MundoMakerFérias

Oficina de Construção de Instrumentos Musicais e de Percussão

Na Casa dos Trovadores Urbanos, a atividade é ministrada pela artista Suely Bargas para crianças a partir de 5 anos. Além de construírem seus próprios instrumentos com material reciclado, elas poderão descobrir ritmos brasileiros como samba, choro, baião, maracatu e frevo – inscrições por telefone ou email (institutotrovadoresurbanos@trovadores.com.br). R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. A partir de 4ª (4). 4ª, 15h/17h. R$ 100. Até 25/7.

Start Arte

Oficinas artísticas, aulas de culinária e gincanas fazem parte da programação para crianças entre 5 e 11 anos, como a oficina de musicalização, a de jardinagem, a brincadeira ‘Caça ao Martelo de Thor’ e outras atividades inspiradas em filmes e sagas infantis. O espaço vende ingressos para o período da manhã e da tarde, com lanche incluso, ou integral, com lanche da manhã, almoço e lanche da tarde – inscrições por telefone ou pelo site. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3097-8406. 2ª (2) a 13/7. 8h/13h, 13h/18h ou 8h/18h. R$ 110 (meio período)/R$ 180 (integral). Inf.: bit.ly/StartArte18