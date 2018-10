5 comédias para ver nos cinemas paulistanos

Juliet, Nua e Crua

(Juliet, Naked, Estados Unidos/2018, 105 min.) – Drama. Dir. Jesse Peretz. Com Rose Byrne, Ethan Hawke. Annie tem um relacionamento com Duncan, fã obcecado pelo músico Tucker Crowe, que sumiu do meio musical após lançar um único álbum, há 25 anos. Quando o gosto exagerado do parceiro começa a desgastar a relação, Annie acaba descobrindo o paradeiro de Crowe e os dois passam a conversar, em segredo, pela internet. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Crô em Família

(Brasil/2018, 87 min.) – Comédia. Dir. Cininha de Paula. Com Marcelo Serrado, Arlete Salles. Crô é agora dono de uma escola de etiqueta. Apesar da fama, ele se sente carente por não ter amigos e nem uma nova musa a quem dedicar sua vida. É quando conhece Orlando e Marinalva, que dizem ser seus parentes distantes. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Homem Perfeito

(Brasil/2018, 90 min.) – Comédia romântica. Dir. Marcus Baldini. Com Luana Piovani, Marco Luque, Sergio Guizé. Diana, aos 42 anos, é uma mulher bem-sucedida, com uma carreira estruturada, culta e que mantém um casamento feliz. Pelo menos é o que ela acha – até descobrir que seu marido está lhe traindo com uma jovem aspirante a bailarina, de 23 anos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Retorno do Herói

(Le Retour du Héros, França/2018, 90 min.) – Comédia. Dir. Laurent Tirard. Com Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant. Em 1809, na França, o capitão Neuville é chamado para a batalha, deixando a futura noiva com o coração partido. Vendo a tristeza da moça, sua irmã decide escrever cartas em seu nome para animá-la. Porém, tudo vai por água abaixo quando Neuville reaparece. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Vida em Família

(La vita in comune, Itália/2017, 110 min.) – Comédia. Dir. Edoardo Winspeare. Com Gustavo Caputo, Antonio Carluccio, Claudio Giangreco. Em uma pequena cidade no sul da Itália, apenas as leituras que faz aos detentos da região dão ânimo ao prefeito Filippo. Na prisão, ele conhece um ladrão de galinhas que sonhava em se tornar chefe da máfia com seu irmão e surge, então, uma amizade. 12 anos. Confira salas e horários de exibição