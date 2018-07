5 caldinhos para provar em bares paulistanos durante o inverno

Oh Freguês

O local reúne bar, balada e um terraço. Para os dias mais frios, o cardápio tem o ‘Caldinho de Feijão com Couve Crispy’ (R$ 14,90; foto acima). Outra opção é o ‘Caldinho de Mandioquinha com Bacon’ (R$14,90). Na carta de drinques, o bar conta com variações de gim-tônica (R$ 22,90/R$ 34,90) e de caipirinha (R$ 20,90/R$ 27,90) – a versão clássica leva cachaça branca São Francisco, limão taiti e açúcar mascavo. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145, Freguesia do Ó, 3034-1143. 18h/5h (sáb., 14h/5h; dom., 12h/5h; fecha 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Charles Edward

A decoração típica de pub e os animados shows de pop e rock contribuem para deixar a casa sempre lotada. No cardápio, uma das apostas para o inverno deste ano é o ‘Caldo Maranhão’ (R$ 20), que leva frango desfiado, cubos de bacon e mandioca. A casa sugere, ainda, a sopa de mandioquinha com carne-seca desfiada (R$20) e o ‘Creme de Abóbora com Gengibre’ (R$20), todos acompanhados por torradinhas. Além dessas opções, o menu mantém o tradicional ‘Caldinho de Feijão’ (R$ 16,10) e o ‘Creme de Palmito’ (R$ 22,10), disponíveis durante o ano todo. R. Miriti, s/nº, Itaim Bibi, 3079-2804. 18h/4h (sáb., 20h/5h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 35/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filial

Aberto em 2000, o bar serve petiscos reconfortantes como o caldinho ‘Genial’ (R$ 20), feito com mandioca, camarão e queijo gorgonzola, e a tigelinha de galinha e alho-poró (R$ 22), além de petiscos, como o bolinho de arroz (R$ 30, 8 unid.). Para beber – e se aquecer –, a casa tem mais de 50 rótulos de cachaça. O chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black), de 300 ml, faz sucesso até tarde da noite. R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 16h/3h30 (6ª, 16h/4h30; sáb., 12h/4h30; dom. e fer., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Obelisco

Na cobertura do Museu de Arte Contemporânea, o bar tem uma visão deslumbrante e privilegiada do Obelisco do Ibirapuera. Criado pelo chef paranaense Marcelo Corrêa Bastos, o cardápio do local tem releituras de clássicos da culinária brasileira, entre petiscos, sanduíches, pratos e caldos – a casa serve o clássico ‘Caldinho de Feijão’ (R$ 15). Aproveite para provar também a porção de torresmo com picles e mostarda (R$ 27). Da carta de drinques assinada pelo mixologista Laércio Silva, o Zulu, peça o ‘Primeira Vista’ (R$ 28,50), que leva cachaça, xarope de folha de louro, purê de abacaxi, hortelã e laranja. MAC. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 5082-3067. 18h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vila Seu Justino



O ‘Caldinho de Feijão’ (R$ 16,90) é o mais pedido do bar e boa sugestão para dias frios. A receita leva itens como feijão preto, cachaça, paio, bacon, salsão e alho-poró. Para acompanhar, peça a ‘Caipirinha do Justino’ (R$ 30,90), feita com vodca, amora, blueberry, framboesa e xarope de morango. R. Harmonia, 77, V. Madalena, 2738-3800. 18h/2h (sáb. e dom., 12h/2h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

