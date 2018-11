5 boas cervejarias para conhecer em São Paulo

Cervejaria Central

Com decoração minimalista, são poucas as distrações para quem preza pelo essencial: cerveja boa. Experimente ao menos uma das Milk Stouts da lista, como a marcante Central PPD (R$ 24, o pint), produzida com lactose e café. Do menu, os sanduíches saciam bem a fome – como o ‘Escabeche’ (R$ 26), que leva sardinha com maionese de molho de ostras e pimenta sriracha. R. Jesuíno Pascoal, 101, V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (sáb., 16h/23h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cerveja a Granel

Na cervejaria, você mesmo se serve com um cartão individual, pago após o consumo, e pode escolher um dos rótulos das torneiras. Eles mudam semanalmente e incluem sempre IPAs, além de opções como a Dark Neon (R$ 6,20, 100 ml), uma Sour. R. Barão de Tatuí, 402, V. Buarque. 17h/23h (sáb., 13h/23h; dom., 13h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: E, M e V. Cd.: E, M e V.

Dogma

Termos em latim que significam ‘Nova Ordem Lupular’ e ‘Fé no Lúpulo’ enfeitam a parede da cervejaria e ilustram a paixão dos sócios pela bebida. Com receitas criadas pela marca, o espaço investe em combinações cheias de personalidade, como a Theobroma Brasilis Stout (R$ 30, o pint), uma Russian Imperial Stout, e a Sourmind Sour (R$ 22, o pint), Berliner feita com centeio, suco de manga e goiaba. Para matar a fome, todo dia um food truck convidado estaciona na porta. R. Fortunato, 236, S. Cecília. 17h/ 22h30 (sáb., 12h/22h30; dom., 12h/19h; fecha 2ª e 3ª). Cc. e Cd.: D, E, M e V.

TapTap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar fica em uma charmosa esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA, Sour e cervejas de trigo. A novidade é que a casa também incluiu vinho em uma das torneiras. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. da Consolação, 455, 98477-8849. 12h/1h (dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vórtex BrewHouse

A casa conta com 15 torneiras, de onde saem chopes como o Vórtex Huracán IPA (R$ 16, 330 ml) e o Vórtex Lager (R$ 9, 330 ml), ambos de produção própria. Marcas ‘convidadas’ completam a seleção. Na parede externa da cozinha, uma ilustração com o título “Como Nasce a Sua Cerveja” indica cada processo dessas receitas, incluindo brassagem, fermentação e maturação. Lá de dentro, saem hambúrgueres como o ‘Burger Vórtex’ (R$ 29), com queijo Serra da Canastra, tomate e cebola roxa no pão de brioche, e várias porções. R. Alexandre Dumas, 1.129, Chácara S. Antônio, 5184-0526. 17h/0h (6ª, 18h/1h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Hoje (12), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.