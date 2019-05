5 bares para tomar um negroni em São Paulo

Méz

Com terraço na entrada e um amplo bar no salão, o local tem cardápio enxuto. A carta de drinques lista vários negronis, como o ‘Space Negroni’ (R$ 29), feito com infusão de cardamomo, cascas de tangerina no Campari com gim. R. Dr. Mário Ferraz, 561, Itaim Bibi, 2538-8197. 12h/1h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 23h; 2ª, 12h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar Das

“Feito por mulheres e para mulheres.” Com esta proposta, a casa aposta em um espaço aconchegante, composto por sofás e um pequeno balcão circular nos fundos. Assim como o ambiente, os petiscos são acolhedores, para comer sem pressa, como o pretzel salgado alemão (R$ 15) e o queijo coalho grelhado com melaço orgânico e raspas de limão-siciliano (R$ 7). A casa serve um negroni (R$ 22) feito com gim Gordon’s London Dry, Campari e vermute Martini tinto. R. Fortunato, 133, V. Buarque. 19h/0h (fecha dom. e 2ª).

Benzina

O bar conquista frequentadores assíduos da Vila Madalena e clientes em busca de uma boa ‘Gin & Tônica’ (R$ 18) e outros drinques clássicos, como o Boulevardier (R$ 22), executado com elegância pelos bartenders da casa. O negroni da casa (R$ 25) segue a receita tradicional de gim, Campari e Vermute. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) serve bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Sertó

Próximo ao Copan, o bar destaca drinques autorais, petiscos de boteco e sanduíches. No menu, o negroni (R$ 25) leva gim, Campari, vermute tinto e laranja. Para comer, tem o clássico bolovo – neste caso, batizado de ‘Bolo D’Ovo’ (R$ 10) – e o ‘Croquetó’ (R$ 25), um croquete feito com mortadela e parmesão. R. Major Sertório, 106, V. Buarque, 3231-5422. 12h/15h e 18h/0h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sylvester Bar

Se quiser explorar outros sabores da carta de drinques – já que é difícil escolher apenas um –, o ‘Vegetable Negroni’ (R$ 26,90) é outro que tem feito bastante sucesso. A combinação, releitura do famoso negroni, leva infusão de tequila com beterraba, Campari e vermute tinto Carpano Classico. R. Maria Carolina, 745, Pinheiros, 3034-1268. 17h/0h (sáb., 12h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.