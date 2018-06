5 baladas para o fim de semana em São Paulo

Cumbia Latina

Comandada pelos DJs Nelson Noce, Bruno Gadelha e Daniel Venezuela, a festa conta com uma seleção de músicas latinas, com ritmos como cumbia e reggaeton. Tex Bar. R. Augusta, 1.053, Consolação, 4508-7256. Dom. (29), 18h/1h. Grátis. Inf.: bit.ly/TexCumbia

Funhouse invade Alberta #3

A balada Funhouse, que ocupou um casarão na Bela Cintra até 2017, é o tema da festa no Alberta #3, com os DJs residentes da antiga casa noturna. Alyne Marem, Sérgio Yakuza, Rodolfo Yuzo e Ivan Sabian animam a noite com as favoritas do indie rock. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (27), 22h/5h. R$ 20/R$ 90. Inf.: bit.ly/FunAlberta

Priscilla

Esta edição recebe Latrice Royale, drag queen americana, e line up com nomes como Silvetty Montilla, Tiffany Bradshaw e Ikaro Kadoshi. Blue Space. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 2ª (30), 23h. R$ 35/R$ 170. Vendas pelo site: sympla.com.br

Tarado na Gambiarra

Os blocos Gambiarra e Tarado ni Você se reúnem com uma seleção de música brasileira e canções de Caetano Veloso em arranjos de samba-reggae e afoxé. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3258-0106. 2ª (30), 23h/6h. R$ 40/R$ 60. Vendas pelo site: ticket360.com.br

ZERO

A balada temporária funciona até 5/5 com DJs e selos de festas paulistanas. A ‘Festa Erasmus São Paulo’, no sábado (28), toca hits do pop, hip hop, deep house, reggaeton e outros ritmos. R. Santo Antônio, 570, Bela Vista. Sáb. (28), 23h/6h. R$ 35/R$ 45. Inf.: bit.ly/ZERO18