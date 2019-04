5 baladas para curtir o fim de semana em São Paulo

Megazord

A festa é uma homenagem aos hits dos anos 1990, com trilhas sonoras de filmes clássicos e sucessos do pop. A balada também conta com uma sala de karaokê no 1º andar (R$ 15, por pessoa). Sputnik Bar. Largo do Arouche, 330, Centro, 2924-5083. Hoje (5), 22h/5h. R$ 20. Inf.: bit.ly/MegaSput

Festival Órbita

Nesta edição do projeto ‘Tododomingo’, a festa reúne discotecagem de música brasileira com nomes como Ju Mineira, e shows de Katú Mirim e Edgar. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (7), 15h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestOrb

Noche Latina no Mundo Pensante

Ritmos como cumbia e salsa embalam a festa comandada pela banda Quimbará, com participação da cantora Thai Cândido e discotecagem dos residentes Pancho Valdez e Gabriela Pensanuvem. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (5), 23h/6h. R$ 15/R$ 25. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Rocka Rocka

A festa criada no Rio de Janeiro tem DJs como Zeh Pretim, Rapha Lima e Tamempi, que tocam clássicos do rock na pista do Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. Sáb. (6), 22h/5h. R$ 90. Vendas pelo site: www. ingresse.com

Sarrave

Funk, trap e techno animam a festa da Casa da Luz, com participação do DJ Omulu e convidados. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (6), 23h/6h. R$ 15/R$ 35. Vendas pelo site: www. eventbrite.com.br