5 baladas para curtir o fim de semana em SP

+ A nova edição do Budweiser Basement reúne, durante a Copa América, transmissões de jogos, festas e área gastronômica. Em várias datas até o final do campeonato, o espaço recebe DJs como Marcelo Botelho e Sarah Stenzel. R. Ulysses Reis de Mattos, 230, Morumbi. Hoje (14), 19h/5h; sáb. (15), 17h/3h. R$ 100. Vendas pelo site: www.ingresse.com

De Volta para os 2000

Sucessos de pop, rock, black e eletrônica das últimas décadas animam o terraço do Tokyo, com sucessos de Cyndi Lauper, Tears for Fears e Duran Duran. Além da pista no terraço, a casa conta com dois andares de karaokê e um com restaurante de cardápio oriental. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (15), 22h/6h. R$ 50/R$ 90. Inf.: bit.ly/Toky2000

Grind

A domingueira clássica na cidade toca hits do rock, pop e indie. Entre os DJs, participam Sérjô, Rafael Pessantos e Andre Pomba. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2028-2857. Dom. (16), 23h30/5h. R$ 30/R$ 70.

MadonnaXperience

A festa homenageia todas as ‘eras’ da cantora pop Madonna, com sucessos como ‘Vogue’, ‘Into the Groove’ e ‘Hung Up’. Zig Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (15), 23h45/7h. Grátis. Inf.: bit.ly/MadonnaZig

Talco Bells

A festa resgata sucessos do soul e do funk dos anos 1960 e 70 com clima dançante. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, Barra Funda. Hoje (14), 23h/6h. R$ 25/R$ 45. Vendas pelo site: www.sympla.com.br