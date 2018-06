5 festas para aproveitar o fim de semana em SP

Que Hino! Especial MTV

“Para você que, assim como a gente, é um órfão da antiga MTV Brasil”, resume a descrição da festa, que toca os hits nacionais e internacionais mais clássicos da programação do canal de música. DJs residentes e convidados relembram sucessos de artistas como Madonna, Michael Jackson, Pitty e Charlie Brown Jr. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. 6ª (6), 23h. R$ 25/R$ 70. Inf.: bit.ly/HinoMTV

Ginga

Nesta edição, a festa recebe Alice Caymmi, acompanhada pelo DJ Zé Pedro. Juntos eles apresentam ritmos como funk, brega e brasilidades. Club Jerome. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. 6ª (6), 23h30. R$ 50/R$ 130. Inf.: bit.ly/GingaAC

Grind

Comandada pelo DJ André Pomba, a domingueira clássica na cidade toca os principais hits do rock, pop e anos 1980. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (8), 23h30. R$ 25/R$ 50.

John Wayne – Especial Amy Winehouse

Os DJs Fish Nothing e Serjô cuidam da trilha sonora da noite, que homenageia a cantora britânica Amy Winehouse com seus maiores hits. R. Augusta, 1.053, Consolação, 4508-7256. Sáb. (7), 22h/5h. R$ 30/R$ 80. Inf.: bit.ly/AmyTEX

QDZ

A festa conhecida pelo nome ‘Quédizê’ leva para a pista o melhor do pop e do funk com os DJs residentes Léo Fagherazzi, Renan Martelozzo e Nicolas Abe. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. 6ª (6), 23h30. R$ 40/R$ 100. Inf.: bit.ly/QDZSexta