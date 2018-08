5 baladas em São Paulo para aproveitar nesta quinta-feira

BUG Esconde Esconde

Vale-drinks escondidos pela casa fazem parte da brincadeira da festa, que toca hits de pop e eletrônica. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. 5ª (9), 22h/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/BUGEsc

Esquema

Três DJs apresentam suas seleções de músicas brasileiras em um encontro de ritmos dos anos 1960 aos 1990 e os maiores sucessos atuais. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (9), 23h/4h. R$ 20. Inf.: bit.ly/MPEsquema

Katz

Na cobertura do Tokyo, o melhor do house music anima a noite comandada pelos DJs Exequiel, Fractal Mood, Kore e Morera. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. 5ª (9), 23h/6h. R$ 30/R$ 90. Inf.: bit.ly/KatzTok

Play My Hits!

Além dos sucessos do pop, rock, indie e funk que agitam a noite do Beco 203, entre 1h e 2h o público pode pedir seus hits favoritos ao DJ. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. 5ª (9), 23h/5h. R$ 20. Inf.: bit.ly/PHits

Segue o Baile

Muito funk e as melhores do pop internacional e brasileiro animam a noite na festa da Selva. R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. 5ª (9), 23h/6h. R$ 25/R$ 50. Inf.: bit.ly/SegueoB