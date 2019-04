5 baladas com entrada gratuita para curtir o feriado prolongado em SP

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Sucessos do soul, tropicália, samba raiz, axé e pop animam a pista. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (21), 17h/23h30. Grátis.

Amstel District

O evento celebra a cultura de Amsterdã, capital da Holanda, com um espaço temático instalado na Praça Victor Civita e festas conduzidas por DJs e artistas como Tata Ogan, no sábado (20), e Manza Show no domingo (21). No local, barracas vendem pratos holandeses e um bar serve cerveja Amstel. Para participar, é necessário fazer inscrição pelo site do evento. Pça. Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. 6ª (19), sáb. (20), dom. (21) e 27/4, 15h/22h. Grátis. Inf.: www.amsteldistrict.com.br

Batekoo Especial

A festa baiana recebe nova edição no Redbull Station, com ritmos como trap, pop, funk e hip-hop comandados por DJs do coletivo. Pça. da Bandeira, 137, Centro. Dom. (21), 17h. Grátis.

Kyliemania

A primeira edição da festa homenageia a cantora australiana Kylie Minogue com os principais sucessos de sua carreira e hits de algumas de suas influências musicais, como Madonna. ZIG Club. R. Álvaro de Carvalho, 190, Centro. 6ª (19), 23h45/8h. Grátis. Inf.: bit.ly/Kyliemania

Sexta Básica

O evento tem, além de DJs, shows de Fabio Brazza, Farufyno e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (21), 15h/23h. Grátis.