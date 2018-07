Festival Anime Friends está entre as dicas de passeios para o fim de semana

+ Além dos desfiles de cosplay, uma das principais atrações do festival, esta edição do Anime Friends também recebe show da artista virtual Hatsune Miku (foto), personagem adolescente retratada em projeção 3D (6, 7 e 8/7, 17h e 20h; 9/7, 16h30 e 20h). Cantores e bandas que interpretam trilhas sonoras de animes famosos se apresentam no palco principal, como Yumi Matsuwana, dona da canção ‘Chikyugi’ – 6ª (6), às 16h, e domingo (8), às 17h30 –, e a banda Snowkel – no sábado (7), às 18h30, e 2ª (9), às 17h –, com sucessos de animes como ‘Naruto’. No auditório, palestras e estandes reúnem personalidades do universo geek, como dubladores dos personagens Buzz Lightyear, Goku e Rony Weasley, e um ‘museu’ com peças originais dos filmes da saga ‘Ultraman’. Anhembi. Centro de Eventos. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 6ª (6), 12h/21h; sáb. (7) e dom. (8), 10h/ 22h; 2ª (9), 10h/20h. R$ 160/R$ 840. Inf.: bit.ly/AnFr18

Free Walking Tour LGBT

O coletivo LGBTT.me conduz a 6ª edição do tour, um passeio de duas horas e meia que explora pontos importantes da cidade na história da comunidade LGBT, como o Largo do Arouche, as baladas do Baixo Augusta e o Museu da Diversidade Sexual (R. do Arouche, 24) – que exibe, até 1º/9, a mostra ‘Com Muito Orgulho’, uma seleção de fotos de paradas do orgulho LGBT realizadas em vários países. Lgo. Santa Cecília, s/nº, S. Cecília. Sáb. (7), 15h/18h30. Grátis. Inf.: bit.ly/FTour6

Museu da Energia

No térreo, um espaço apresenta a história da iluminação pública de São Paulo por meio de vídeos, fotos e objetos históricos; no andar superior, o ‘Espaço das Águas’ explora a relação da água com a cidade. De 3ª (10) a 13/7, às 14h30, o setor educativo do museu promove a oficina ‘Bolhas de Sabão Gigantes’ para explicar fenômenos físicos e químicos relacionados à composição e coloração das bolhas de sabão. A atividade é voltada para o público infantojuvenil e não é necessário fazer inscrição. Al. Nothmann, 184, Campos Elísios, 3224-1489. 10h/ 17h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Inf.: bit.ly/MEner

Rota dos Estádios

Com ponto de encontro em frente ao Sesc Avenida Paulista, a unidade realiza o passeio ciclístico com paradas em estádios de futebol como o Allianz Parque, o Pacaembu e o Estádio Olímpico do Ibirapuera. Durante o tour, que dura cerca de quatro horas, os instrutores descrevem algumas curiosidades sobre a identidade e a estrutura desses campos esportivos. Para participar, basta levar bicicleta, capacete e usar roupas leves. A idade mínima da atividade é 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, Bela Vista, 3170-0800. Dom. (8), 8h (saída). Grátis. Inf.: bit.ly/RotaEst