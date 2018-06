44º Festival Sesc Melhores Filmes exibe seleção de filmes aclamados em 2017

Até 25/4, o CineSesc (R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500) apresenta uma seleção dos filmes escolhidos pela crítica e pelo público como os melhores de 2017, nas mais variadas categorias. Nesta edição do Festival Sesc Melhores Filmes, participaram, ao todo, 415 produções – sendo 121 nacionais (75 ficcionais e 46 documentários) e 294 internacionais.

Com 44 anos de existência, o festival é um dos mais tradicionais do cinema paulistano. Todas as sessões, que têm preços populares (R$ 12), possuem audiodescrição e legendas.

Nesta 5ª (5), o evento abre com ‘O Apartamento’, de Asghar Farhadi, às 14h. Mais tarde, às 17h, tem ‘Arpilleras: Atingidas por Barragens Bordando a Resistência’, de Dira Paes. Às 19h, é a vez do drama histórico de Marcelo Gomes, ‘Joaquim’. Por último, ‘Martírio’, documentário de Vincent Carelli e Ernesto de Carvalho, ganha projeção às 21h30.

