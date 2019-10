43ª Mostra de Cinema: confira um roteiro com sessões gratuitas em vários pontos da cidade

+ Curtas-metragens em realidade virtual integram as edições da Mostra desde 2017. Este ano, serão exibidos 19 títulos no Cinesesc, com sessões gratuitas de hora em hora, entre 15h30 e 20h30 (é necessário retirar ingresso 1h antes). Um deles é ‘Um Outro Sonho’, de Tamara Shogaolu, sobre um casal de lésbicas egípcias que buscam asilo na Holanda. ‘Segundo Passo’ (foto acima), de Jörg Courtial, e ‘A Linha’, de Ricardo Laganaro – vencedor do Prêmio VR Experience no Festival de Veneza –, também estão na lista.

+ Seis filmes nacionais serão exibidos no Teatro Municipal até domingo (20), com entrada gratuita (retirar ingresso 1h antes de cada sessão). Entre eles, ‘Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou’, de Bárbara Paz (20/10, 20h30). Longas como ‘Abe’, de Fernando Grostein Andrade (19/10, 16h), e ‘Turma da Mônica: Laços’, de Daniel Rezende (20/10, 16h), completam a programação.

+ Em um telão no vão-livre do Masp, as exibições incluem o documentário nacional ‘Slam: Voz de Levante’, de Roberta Estrela D’Alva e Tatiana Lohmann (25/10, 19h30), e ‘Todas As Canções de Amor’, de Joana Mariani (26/10, 19h30). Em homenagem ao Dia Internacional do Patrimônio Audiovisual, uma seleção de curtas do cineasta Georges Méliès, como ‘Viagem à Lua’ (1902), encerra a programação (27/10, 19h30). O local, exibe, ainda, ‘O Mágico de Oz’, clássico de Victor Fleming (24/10, 19h30).

+ Dois longas-metragens inéditos também terão exibições gratuitas na área externa do Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. Após a projeção de ‘O Farol’ (foto acima), com Willem Dafoe e Robert Pattinson, haverá bate-papo com o diretor, o americano Robert Eggers (29/10, 19h30). Para a sessão de encerramento da 43ª Mostra, o mesmo local projeta o drama ‘Dois Papas’ (30/10, 19h30), dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e protagonizado pelos atores Anthony Hopkins e Jonathan Pryce.

+ A Orquestra Jazz Sinfônica executa ao vivo a trilha sonora de ‘O Gabinete do Dr. Caligari’, clássico alemão de 1920, dirigido por Robert Wiene, em exibição gratuita voltada para a plateia externa do Auditório Ibirapuera (2/11, 19h), no gramado do parque. No enredo, dois amigos visitam um doutor e conhecem Cesare, homem sonâmbulo que acredita estar prestes a morrer – o que levanta suspeitas entre os personagens.