34ª Bienal faz prévia com mostra de artista peruana; confira outras inaugurações em SP

Ximena Garrido-Lecca

A 34ª Bienal de São Paulo começa só em setembro, mas, antes, algumas mostras introduzem temas do evento. A partir de sábado (8), às 9h, o terceiro piso do Pavilhão da Bienal recebe nove obras da peruana Ximena Garrido-Lecca. Entre instalações, fotografias e vídeos, elas refletem sua pesquisa sobre a história do Peru. No dia da abertura, às 11h, o sul-africano Neo Muyanga faz performance musical. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5576-7600. 10h/18h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 15/3.

Abraham Palatnik: Obras Recentes e Pontuações Históricas

Aos 91 anos, o artista ganha mostra na Galeria Nara Roesler, em que ganham destaque, por exemplo, seus métodos inovadores para a produção de pinturas, incluindo recursos como o corte a laser. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: 2ª (10). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 21/3.

Artistas se Divertem

Com curadoria de Marc Pottier, a mostra, que ocupa a Praça Adolpho Bloch, explora a relação entre arte e infância a partir de obras de artistas como Macaparana e Laura Belém. Pça. Adolpho Bloch, s/nº, Jd. Paulista, 3082-3322. Inauguração: sáb. (8), 11h/17h. 24h. Grátis. Até 31/5.

Chama o Bloco

A mostra, que inclui recursos de realidade virtual, apresenta trabalhos de seis fotógrafos que registram as festividades do carnaval do Rio de Janeiro. Entre eles, Ana Carvalho, José Guilherme Leite e Lucas Bori. Bianca Boeckel Galeria. R. Domingos Leme, 73, V. Nova Conceição. Inauguração: sáb. (8), 16h/20h. 5ª a sáb., 12h/19h (3ª e 4ª, mediante agendamento; fecha dom. e 2ª). Até 10/3. Agendamento: contato@bianca boeckelgaleria.com

Chris Apovian

Conhecida por ter “invadido” a abertura da 26ª Bienal de São Paulo com uma performance com moradores de rua, a artista apresenta ‘Transições SP/RJ’, com pinturas, vídeos e instalações desde os anos 1990. Galeria Andrea Rehder Arte Contemporânea. Av. Brasil, 2.079, Jd. América, 3081-0083. Inauguração: 2ª (10). 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 6/3.

Ciro & Júlio — 1Um/2Dois

A Casa Jacarepaguá reúne a produção de Ciro Schu e Júlio Vieira, dois expoentes da arte urbana brasileira. A curadoria é de José Brazuna. R. João Della Manna, 1.228, Butantã, 97158-9878. Inauguração: 2ª (10). 12h/19h (fecha dom.). Grátis. Até 12/4.

Lindo Sonho Delirante – Dani Tranchesi

Com curadoria de Diógenes Moura, a mostra reúne 60 imagens nas quais a fotógrafa registra as cidades de São Paulo e Belém, além de diferentes localidades da Ilha do Marajó. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: 4ª (12). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/3.

Maja Petric

‘Constelação – Somos Todos Feitos de Luz’ traz uma instalação imersiva da croata, movida com inteligência artificial. Toda vez que alguém entra no ambiente, seu rastro permanece no local, compondo uma constelação com o rastro de outros visitantes. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 6ª (7). 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 3/5.

Pasteur, o Cientista

Interativa, a mostra destaca a vida e as descobertas do cientista francês, um dos criadores da microbiologia. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 26/7.

Ressetar

A retomada da vida após um trauma é o tema da mostra, com obras de nomes como André Felipe Cardoso, Roberta Fortunato e Yan Copelli. Museu da Diversidade Sexual. Estação República do Metrô. R. do Arouche, 24, 3882-8080. Inauguração: dom. (9). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis.