30 atrações especiais para aproveitar o Dia da Criança em São Paulo

Confira as dicas do site bora.aí e do Divirta-se para aproveitar o Dia da Criança em São Paulo

+ O grupo mineiro Pato Fu estará no Sesc Osasco e no Sesc Itaquera para apresentar o show baseado no álbum ‘Música de Brinquedo 2’, que, assim como o primeiro disco, lançado em 2010, traz versões de clássicos das músicas nacional e internacional, interpretados com a utilização de brinquedos, instrumentos em miniatura e até monstros cantantes. Releituras de ‘Severina Xique-Xique’ (Genival Lacerda), ‘Livin’ La Vida Loca’ (Ricky Martin) e ‘Every Breath You Take’ (The Police) prometem animar adultos e crianças. Na banda, Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus. Livre. Sesc Osasco. Quadra Poliesportiva. Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3184-0900. 6ª (12), 17h. Grátis. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000, 2523-9200. Dom. (14), 15h30. Grátis.

+ Com repertório musical super original e cheio de criatividade, Flora Poppovic e Angelo Mundy apresentam o espetáculo Meia Volta e Meia. Canções autorais e cantigas de diversas localidades e tradições do Brasil são tocadas com instrumentos feitos de sucata. A interação com a plateia é garantida com coreografias e números de música corporal. Livre. Teatro Morumbi Shopping. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (13) e dom. (14), 16h. R$ 60.

+ O Pequeno Cidadão – banda formada por Edgar Scandurra, Taciana Barros, Antonio Pinto e seus filhos – faz show especial em homenagem ao Dia da Criança. O grupo apresenta repertório com canções dos três últimos álbuns, retratando o universo infantil, a experiência dos adultos como pais e também lembranças da infância. Livre. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 16h. R$ 6/R$ 20.

+ O Theatro Municipal convida os pequenos para o concerto cênico infantil João e Maria, com trechos da ópera de Engelbert Humperdinck, traduzida para o português. A interpretação fica por conta da Orquestra Experimental de Repertório, do Opera Studio da Fundação Theatro Municipal e da Cia. Imago, que faz uso de bonecos. A adaptação conta a famosa história de dois irmãos que se perdem na floresta e encontram uma casa toda feita de doces. Nela, mora uma malvada bruxa. A direção musical é do maestro Jamil Maluf. E a direção, a cenografia e a iluminação são assinadas por Fernando Anhê. Livre. Theatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (14), 12h. R$ 10/R$ 20.

+ A Orquestra Modesta apresenta Canções para Pequenos Ouvidos, primeiro espetáculo da trupe de palhaços só com músicas autorais. Cada canção conta uma história – algumas propõem reflexões; outras, memórias afetivas -, tudo entremeado com brincadeiras e interação. Dir. Fernando Escrich e Anderson Spada. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 18h30. R$ 5/R$ 17.

+ Em Barulhinho, Barulhão, o Tiquequê apresenta músicas do grupo – como ‘Trava-língua’ -, coreografias com objetos inusitados e percussão corporal. O trio, formado por Diana e Bel Tatit e pelo músico Wem, traz ainda canções populares, como ‘Caranguejo Não É Peixe’. Livre. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (12), 16h. Grátis.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



Confira outras atrações infantis do roteiro do Divirta-se:

MOSTRA

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Inauguração: 6ª (12). 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8/2019.

MÚSICA

Fada Magrinha

A banda comanda o show infantil com a cantora e compositora Karina Buhr e o compositor Hélio Ziskind, responsável pelas trilhas de ‘Cocoricó’, ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e ‘Lá Vem História’, como convidados especiais. Os artistas cantam juntos seus repertórios e criam uma apresentação com ritmos como maracatu, frevo e ciranda. 65 min. Livre. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (14), 16h30 (abertura, 15h). R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

2º Festival Nacional Rock for Kids

A programação passeia pela história do rock em diferentes épocas, desde os anos 1960 até os 1990. São vários covers em um show interativo e voltado para o público infantil. A produção tem participações especiais, como Marcelo Nova, Supla e Ultraje a Rigor. Há também atividades como maquiagem artística e foodtrucks. Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 15h. R$ 100/R$ 200. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

PARQUE DE DIVERSÃO

Parque da Mônica

O parque tem mais de 20 atrações, para as crianças e seus acompanhantes, sobre a turma do cartunista Mauricio de Sousa – entre elas, uma roda-gigante, a Cozinha da Magali e a ‘Missão: Fundo Mar’, um espaço interativo que simula cenários digitais das profundezas do oceano. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. 6ª (12) a dom. (14), 11h/19h; 3ª (16) a 5ª (18), 16h30/18h30. R$ 77/R$ 154.

PopHaus

O parque é um espaço ao ar livre que reúne lazer, esporte e entretenimento. Entre as divertidas atividades, que prometem agradar a adultos e crianças, estão guerra de cotonetes, ‘bubble soccer’, pebolim humano e ‘beach tennis’. A indicação etária é livre, mas as atividades são recomendadas para crianças maiores de 5 anos. R. Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Chácara S. Antônio, 5641-1720. 13h/21h (sáb., 10h/ 22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 39/R$ 42 (1h); R$ 49/R$ 52 (2h); R$ 10/R$ 15 (hora adicional).

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin comemora 36 anos de carreira com o espetáculo. Nesta produção, o ator interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. (13) e dom. (14), 12h. R$ 30.

Alice, O Musical

A famosa história da garotinha em busca de um coelho branco, perdida em um mundo de fantasias, é contada neste espetáculo a partir da personagem Alice já crescida. Inspirada no crescimento da menina, a montagem adaptou a linguagem original à realidade infantojuvenil contemporânea, abordando temas como bullying, distanciamento familiar e dificuldades na adolescência. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7003. A partir de sáb. (13). Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 60. Até 28/10.

Berenice e Soriano

Com direção de Fernanda Vianna, a narrativa conta a história de Berenice e seu sabiá Soriano, que um dia foge, motivando uma busca incessante. Sempre acompanhada de Rosa, sua boneca de pano, a menina inicia um caminho de aventuras por florestas, mares e lugares inimagináveis, onde é surpreendida por personagens do cancioneiro popular brasileiro e cantigas de roda. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck de Entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2917-8700. 6ª (12) e sáb. (13), 14h. Grátis.

Branca de Neve – O Musical

Com direção geral de Billy Bond, a montagem é inspirada no conto do livro original dos Irmãos Grimm. Efeitos especiais, recursos 4D e ilusionismo fazem parte do espetáculo, que reúne 180 figurinos e 35 trocas de cenários. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. e dom., 11h30 e 15h. Sessão extra: 6ª (12), 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150. Até 28/10.

A Cachorrada

Lili é uma menina que adora animais e tem vários bichos de estimação. Depois de levar uma bronca da mãe, ela tem um pesadelo em que precisa resgatar os bichinhos de um lixão. O espetáculo é dirigido por Joca Andreazza. 60 min. Livre. Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. e dom., 16h. Sessão extra: 6ª (12), 11h e 15h. R$ 16. Até 28/10.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. Sessão extra: 6ª (12), 11h (grátis). R$ 20. Até 26/1/2019.

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb. (13), 16h; dom. (14), 11h. R$ 40.

A Dama e o Vagabundo

O espetáculo da Trupe dos Avós acompanha a Dama e sua dona, que traz Frederica, uma gata siamesa, para casa. Enquanto isso, o Vira-Lata, amigo de Joca, se apaixona pela Dama e a convida para passear na rua. Desacostumada com os perigos das ruas, ela é presa por João Cachorrão, chefe do canil. Frederica se aproveita da situação para se livrar de vez da Dama e começa, a partir daí, uma grande aventura para retornar ao lar. 50 min. Livre. Teatro Paiol Cultural. (214 lug.). R. Amaral Gurgel, 164, V. Buarque, 3337-4517. Dom., 16h. Sessão extra: 6ª (12), 17h. R$ 50. Até 28/10. Vendas pelo site: www.sampaingressos.com.br

Encasulados

A montagem com direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da natureza. O espetáculo se passa no ano de 2097 para contar as aventuras de três personagens: um magnata dos canudos de plástico; um cientista preocupado com as abelhas; e uma agente ambiental, determinada a atrapalhar os planos do tal magnata. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Estreia 6ª (12). Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

A Flauta Mágica

A produção da Cia. Imago, baseada na obra homônima de Mozart e Schikaneder, utiliza a técnica do teatro negro – que torna os manipuladores invisíveis ao olhar do espectador – e conta a trajetória do Príncipe Tamino, que precisa desbravar temíveis aventuras para resgatar a princesa Pamin. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 25/11.

Os Livros de Jonas

Jonas mora na periferia e quer ser escritor. Ele monta uma biblioteca na mecânica de seu pai, que quer que o filho siga sua profissão. Com dificuldade de expressar os sentimentos, ele os revela por meio de personagens de livros como Dom Quixote, Cyrano de Bergerac, Romeu e Julieta. A montagem tem direção de Solange Dias. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Estreia 6ª (12). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 25/11.

Masha e o Urso – Live Show

Com direção de Maycon Fontoura, o espetáculo narra o dia divertido de uma menininha, Masha, na estação transiberiana. Uma arara falante desembarca no local por acidente e faz amizade com os amigos de Masha e do Urso. No enredo, o relacionamento entre a garota e o animal é uma metáfora sobre como uma criança interage com o mundo e como um adulto pode ajudá-la neste processo. 90 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (14), 14h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Peppa Pig: Brincando de Ser Grande

O espetáculo leva ao palco o dilema de pequenos que sofrem pensando no que querem ser quando crescer. A história ensina as crianças a resolverem essa questão de forma saudável. Repleta de luzes, músicas e diversão, a aventura reúne personagens como George, Zoe Zebra, Danny Dog e, claro, a Peppa Pig. 90 min. Livre. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (13), 17h30. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Pequena História para Um Tempo sem Memória

O espetáculo infantojuvenil do Coletivo Quizumba conta a história de um marabu, cujo bater das asas fez com que as memórias dos moradores de uma cidade desaparecessem. Apenas dois irmãos conseguem se salvar. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (387 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h. Sessão extra: 6ª (12), 12h. R$ 5/R$ 17. Até 27/10.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. Sessão extra: 6ª (12), 17h40. R$ 40. Até 16/12.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

ESPECIAL

Dia das Crianças do Moleque Travesso

O Juventus tem diversas atividades para o Dia da Criança, como futebol de sabão, bolha gigante na piscina e pula-pula. Para quem gosta de videogame, o evento organiza um campeonato de fliperama e do jogo ‘Pro Evolution Soccer’ (neste caso, é necessário fazer inscrição por telefone). Clube Atlético Juventus. R. Comendador Roberto Ugolini, 20, Mooca, 2271-2000. Sáb. (13), 10h/18h. R$5. Inf.: bit.ly/MolTra

Dia das Crianças na Vila Butantan

Durante todo o feriado, os pequenos poderão se divertir com cama elástica, tobogã e piscina de bolinhas. Uma banda infantil anima o espaço, que também tem pintura facial para as crianças e recebe o ‘ônibus brincante’ Casinha de Rodas, um micro-ônibus transformado em espaço lúdico com brinquedos e atividades que estimulam a criatividade. R. Agostinho Cantu, 47, metrô Butantã, 3564-8731. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 12h/17h. R$25.

Fim de Semana em Família

Para o Dia da Criança, o Itaú Cultural incrementa a programação com instalações, jogos, contação de histórias e performances. Na 6ª (12), das 11h às 16h30, a instalação ‘Brincar de Não Jogar Fora e Brincar de Papelão’ incentiva, na Arena, as crianças a transformarem caixas em novos brinquedos. Em três horários – 13h15, 14h15 e 15h15 –, o projeto ‘As Clês Contam as Vozes Femininas da América Latina’ conduz contação de histórias inspiradas na pintora mexicana Frida Khalo, na brasileira Chiquinha Gonzaga e na poeta Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. O dia termina com a ‘Sanfona Aérea’, às 17h, uma performance da musicista Lívia Mattos, que descerá pela fachada do instituto tocando seu acordeão nas alturas. No sábado (13) e no domingo (14), o local recebe o espetáculo ‘Por Que Nem Todos os Dias São de Sol?’, às 16h, na Sala Itaú Cultural (retirar ingresso a partir das 14h). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista, 2168-1950. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 11h/16h30. Grátis.