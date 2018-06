20 festas para curtir o pós-carnaval na cidade

+ Em uma vila antiga, o Heineken Block recebe shows e DJs, além de atrações como o ‘Vynil Lab’ – dedicado à gravação de LPs em tempo real, com músicas de artistas que farão parte do line-up – e a criação de um mural de arte colaborativa. As inscrições devem ser feitas pelo site. R. Mauá, s/nº, metrô Luz. Sáb. e dom., 15h. Grátis. Até 11/3. Inf.: bit.ly/HBlock

Bailee Ritaleena

O bloco que homenageia a cantora Rita Lee se despede do carnaval no salão do Cine Joia, celebrando o repertório da roqueira com adaptações de ‘Doce Vampiro’ e ‘Mania de Você’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (17), 23h30/4h30. R$ 20. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Bloco Calor da Rua

A banda Francisco, el hombre comanda o bloco acompanhada pela Bateria Flor do Asfalto, que toca canções de seu repertório e releituras de artistas como Caetano Veloso e As Meninas. Pça. Dom Orione, s/nº, Bela Vista. Dom. (18), 15h. Grátis. Inf.: bit.ly/CalorRua

Bloco do Síndico

O bloco homenageia Tim Maia com 27 faixas do artista, tocadas pela banda e pela bateria do bloco. Pça. Edgar Hermelino Leite, s/nº, V. Olímpia. Dom. (18), 14h. Inf: bit.ly/sindico2018

Camarote Bar Brahma

Na última noite do camarote, estão entre as atrações musicais nomes como Alceu Valença e Saulo, além de Ivo Meirelles, que se apresenta no segundo palco. Sambódromo do Anhembi (portão 28). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 3031-6156. 6ª (16), 21h. R$ 490/R$ 1.690. Vendas pelo site: totalacesso.com.br

Camarote da Garoa

O espaço recebe o ex-vocalista do grupo Asa de Águia, Durval Lelys, que toca sucessos como ‘Dança do Vampiro’ e ‘Manivela’. Os DJs Pedro Barbosa e Marcelo Botelho animam a festa com misturas de hip-hop, funk e pagode. O local conta com open bar e open food com opções como canapés, sanduíches, pratos quentes e sobremesas. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Pq. Anhembi. 6ª (16), 19h. R$ 900/R$ 1.375. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Os Capoeira

Na porta do Jongo Reverendo, o coletivo conduz um desfile com ritmos como maculelê, frevo, ijexá e samba de roda. R. Inácio Pereira da Rocha, 170, V. Madalena. Dom. (18), 14h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/CapMadá

Crush!

A nova festa do Espaço Desmanche distribui adesivos e bilhetinhos para facilitar a busca pelo ‘crush’ na balada, em ritmos como pop, funk e reggaeton. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. 6ª (16), 22h/6h. R$ 30/R$ 80. Inf.: bit.ly/DesCrush

Festa da Ressaca

A Orquestra Voadora toma conta da folia com releituras de clássicos da música brasileira e internacional ao som de instrumentos de sopro e percussão e ritmos como frevo, maracatu e samba. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (16), 20h (abertura). R$ 40/R$ 110. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

For Fun Party

Do projeto ‘TODODOMINGO’, a festa reúne DJs que exploram estilos da cultura hip-hop. O público também acompanha performances de artistas de grafite, artes plásticas e ilustradores, convidados para fazer um painel durante o evento, que nesta edição recebe o lançamento do livro ‘Tinta Loka Street Book’, de Tamires Santana e Bonga Mac – o artista irá conduzir uma oficina de grafite das 16h às 18h30. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (18), 16h/22h. Grátis.

Forró da Feira Moderna, n. 60

Com DjRick como convidado e participação do residente Renato Brandão, a festa tem line-up repleto de clássicos do forró e sucessos recentes. Bebo Sim. Av. Professor Alfonso Bovero, 1.107, Perdizes, 2713-2828. 3ª (20), 21h30/0h59. Grátis. Inf.: bit.ly/FModernaBeboSim

História do Funk

A festa relembra os hits do funk que bombaram nas últimas décadas, começando pelos anos 1990 até os hits mais atuais. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. 6ª (16), 23h/5h30. R$ 25/R$ 90. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Largadinho

Claudia Leitte desfila com seu bloco e canta músicas como ‘Carnaval’, cuja gravação comemora seus dez anos de carreira solo. Av. 23 de Maio, Paraíso (na altura do Viaduto Santa Generosa). Sáb. (17), 12h. Inf.: bit.ly/Larg18

Navio Pirata

Com sua pressão percussiva, o trio elétrico do grupo BaianaSystem celebra as tradições da Bahia misturadas com a música eletrônica. Av. 23 de Maio, Paraíso (na altura do Viaduto Santa Generosa). Sáb. (17), 12h. Inf.: bit.ly/navio2018

NINA

Ritmos da cena musical negra animam a pista, com sucessos do R&B, neo soul, disco, hip-hop e funk. Casa da Luz. Rua Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (17), 23h30/6h. R$ 25/R$ 35. Inf.: bit.ly/NinaLuz

Pipoca da Rainha

Com Daniela Mercury, o bloco veio para São Paulo em 2016 e promete agitar de novo a cidade com os principais sucessos da ‘rainha do axé’. R. da Consolação com Av. Paulista. Dom. (18), 15h. Inf.: bit.ly/DanMercurySP18

Que Bloco Foi Esse?

Funk, ritmos carnavalescos, eletrônico, rap e hip-hop agitam a festa, com open bar de catuaba em todos os sabores. Fabrique Club. R. Barra Funda, 1.071, 4306-4220. Sáb. (17), 23h/6h. R$ 40. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Que Hino! Especial Disney

Apesar do tema inusitado para uma festa, não faltam hits capazes de alegrar os fãs de produções da Disney: sucessos de cantoras como Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, Hilary Duff e Britney Spears não devem ficar de fora. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Sáb. (17), 23h/5h30. R$ 25/R$ 90. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Rindo à Toa

Além da atração principal, o Falamansa, o grupo Dona Zaíra também se apresenta no bloco. Av. Brigadeiro Faria Lima, 104, Pinheiros. Sáb. (17), 14h. Inf: bit.ly/rindoatoa18

Skarnaval

A 10ª edição do festival de ska, gênero musical jamaicano, surge como parte do calendário de ‘carnaval alternativo’ na cidade, misturando suas vertentes com marchinhas carnavalescas. Participam nomes como Chris Murray (EUA), Fast Food Orchestra (República Tcheca), Yellow Cap (Alemanha) e nacionais como Fire Bug, Ba boom e Maleducados. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Dom. (18), 16h/2h. R$ 10/R$ 20. Inf.: bit.ly/Skarna

