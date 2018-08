20 atrações infantis para curtir em São Paulo no fim de semana

+ Com o mote ‘Corra do Seu Jeito’, a 8ª edição da Corrida Cartoon deve reunir nove mil corredores na zona norte da cidade, neste domingo (2). Cada dupla, formada por uma criança e um adulto, correrá junto em percursos de 500 metros a 2,5 km, dependendo da faixa etária. Personagens conhecidos do canal estarão presentes. Haverá ainda brinquedões e atividades temáticas, como tobogã inflável, parede de escalada e parque de trampolins. Essa arena de atividades tem entrada gratuita – a partir das 7h, o acesso será exclusivo aos ‘atletas mirins’; e, a partir das 9h, estará aberta ao público em geral. O evento contará com praça de alimentação, pontos de hidratação, bicicletário e banheiros. A partir de 4 anos. Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 1.979, Santana. Dom. (2), a partir das 7h. R$ 170 (por dupla).

+ Premiado grupo de teatro infantil, a Trupe DuNavô apresenta novo espetáculo na praça do Sesc Pinheiros. Irmãos Carreto traz a divertida disputa de dois palhaços pelo bem mais valioso deixado pelo pai – um carreto de recicláveis. Os irmãos apresentam, então, um show de habilidades para definir quem será o grande o vencedor. Livre. 45 min. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, metrô Faria Lima, 3095-9400. Estreia sáb. (1º). Sáb., dom. e fer., 16h. Grátis. Até 9/9.

+ Inspirado na série de TV O Show da Luna!, o espetáculo leva a cientista mais querida entre os pequenos para o palco. No divertido show, cheio de canções, danças e fantasia, Luna, Júpiter e Cláudio vão tentar descobrir respostas para questões do tipo: Como a água vira chuva? Será que existe vida em Marte? Por que as bolhas de sabão são redondas? Livre. Teatro Bradesco. R. Turiaçu, 2.100, 3º piso, Pompeia, 3670-4111. Sáb. (1º), 16h. R$ 60/R$ 120.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ O show Banda Estralo Canta Saltimbancos, inspirado em um conto dos irmãos Grimm, apresenta canções de Chico Buarque e conta a história de animais que se rebelam contra seus donos após uma vida inteira de maus-tratos. 70 min. Livre. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (2), 16h30. R$ 60/R$ 120.

CINEMA

Cineminha

O projeto promove sessões de cinema para o público infantil. O filme da vez é ‘Os Fantasmas de Scrooge’, animação estrelada por Jim Carrey e Gary Oldman. Na história, o amargo Ebenezer Scrooge precisa pensar em uma mudança de vida junto com três fantasmas. 95 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (1º), 14h. Grátis (retirar ingresso 30 min antes).

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Histórias que Falam Daqui e de Lá

Com repertório de histórias da tradição oral brasileira e mundial, nesta edição, a Cia. Farnel de Arte narra ‘Adil e os Leões’, sobre um príncipe que precisa enfrentar um leão para se tornar rei. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Sala de Leitura (4º andar). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6256. Sáb. (1º), 15h. Grátis.

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. Entre as novidades, tem a instalação imersiva ‘Descobrindo Van Gogh’, que apresenta as obras do artista em salas temáticas (disponível até abril de 2019), e a exposição ‘Mergulho com Monet’, da artista plástica Coca Rodriguez Coelho, uma instalação feita com tecidos, silicone e espumas inspirada na ‘Nymphèas’, série de pinturas do artista (em cartaz até março de 2019). R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 50/R$ 80.

PARQUE DE DIVERSÃO

Wind up

Em novo endereço, o local é um túnel de vento com simulador de paraquedismo indoor. O equipamento ocupa uma área de 650 metros quadrados, em uma estrutura com 17 metros de altura e ventos de até 270 km/h. As manobras são feitas dentro de um tubo transparente com telas de segurança – tudo acompanhado por profissionais. Os interessados na experiência, disponível para crianças a partir de 5 anos, recebem macacão e capacete especiais. Antes de entrar no túnel, há uma aula teórica e prática, com as dicas necessárias para um voo seguro e divertido. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 3432-2473. 11h/20h. R$ 96.

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin comemora seus 36 anos de carreira com nova temporada do espetáculo. Nesta produção, o ator interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 14/10.

Cruella – Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (249 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 97444-3515. Sáb. e dom., 20h. R$ 40. Até 9/9.

É Tudo Família

Baseado na obra da autora alemã Alexandra Maxeiner, o espetáculo infantojuvenil explora o significado de ‘família’ a partir de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, jovens que têm uma hora para apresentar um seminário na escola e responder à pergunta “o que é família?” 60 min. 8 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 23/9.

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem até uma ilha imaginária, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas, linguísticas e motoras. 0 a 5 anos. Teatro UMC (290 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 50. Até 30/9.

Isso Não É Uma Ilusão

A temporada do espetáculo da Cia. Caixa Mágica reúne três grandes nomes da mágica brasileira. Ortega, Paolo DeMitri e Wagner Messa apresentam diversos números de ilusionismo. 70 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Estreia sáb. (1º). Sáb., 16h. R$ 40. Até 29/9.

Lá Dentro Tem Coisa

No dia em que completa nove anos, Isabel enfrenta um difícil dilema ao sair de casa sozinha pela primeira vez: de um lado, o medo do desconhecido; de outro, a coragem de buscar o novo. Assim começa a história do musical infantojuvenil, baseado no premiado projeto ‘Partimpim’, de Adriana Calcanhotto. Em cena, o elenco canta ao vivo nove músicas, como ‘Lição de Baião’, ‘Oito Anos’ e ‘Ciranda da Bailarina’. 60 min. 6 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 30/9.

Pequena Magdalena

Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo infantil tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 55 min. 5 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 30/9.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

As Três Mulheres Sabidas

A peça dirigida por André Garolli e Luciana Viacava mostra personagens que usam a sabedoria feminina para enfrentar monstros e bruxas. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.

Vida de Pirata

Da Cia. do Liquidificador, o espetáculo mistura elementos de circo e música ao abordar uma questão: para onde vão os sonhos quando as crianças atingem a fase adulta? Com monstros marítimos, caça ao tesouro e tempestades, uma capitã pirata e sua tripulação vivem aventuras em um navio – e destacam a importância de brincar e sonhar em qualquer idade. 60 min. 4 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até 16/9.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

A programação especial do Setembro Azul, dedicado à comunidade surda, promove atividades como a Estação Sonoridades, espaço para o público experimentar outras formas de perceber o som. No sábado (1º) e domingo (2), às 16h, o espetáculo ‘A Busca de Seo Peto e Seo Antônio’, com o Grupo Teatral Moitará, será apresentado por atores surdos (retirar ingresso a partir das 14h). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista, 2168-1776. Sáb. (1º) e dom. (2), 11h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/ICSetA