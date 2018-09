20 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ No espetáculo Telhado de Ninguém, dois personagens ficam ilhados no topo de uma casa que está submersa no lixo. Com personalidades bem diferentes, a dupla é forçada a conviver. Até que um rato – morador do forro – decide aparecer para criar ainda mais confusão. A montagem explora o cenário de forma inusitada e lúdica, fazendo do telhado, da chaminé, da antena e até do poste de luz aparelhos de circo – neles, os artistas se equilibram, dançam e fazem acrobacias. O espetáculo é com a Companhia do Polvo, criada pela atriz circense Natalia Presser e pelo diretor australiano Mark Bromilow, que trabalharam juntos no Cirque du Soleil. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 16h. Sessão extra: 6ª (7), 16h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.

+ Desde julho, o MIS promove mensalmente o projeto Cine Kids, com exibição gratuita de filmes infantis clássicos. A edição de setembro será neste sábado (8) e a animação escolhida é ‘Aladdin’, que conta a história de um jovem ladrãozinho que se apaixona pela encantadora princesa Jasmine. Para conquistar seu coração, ele precisa provar que pode virar um príncipe. Livre. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (8), 11h. Grátis.

+ Em um espetáculo de variedades, a Palhaça Rubra convida toda a família para conferir um repertório de músicas cômicas e poéticas. Acompanhada pelo ‘palhaço-guitarrista’ Álvaro Lages (Pelanca) e pelo ‘palhaço-baterista’ Danilo Dal Farra (Palhaço Gastão), Rubra envolve a plateia em divertidas brincadeiras. Livre. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3223-2090. Sáb. (8) e dom. (9), 15h. R$ 40/R$ 60.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CINEMA

Cine Meninada

O projeto promove sessões de cinema para o público infantil. ‘Detona Ralph’, com direção de Rich Moore, é o filme da sessão deste sábado (8), que conta a história do vilão de um popular jogo de fliperama. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (8), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Kingdom Hearts Orchestra

Em 2017, a série de jogos de RPG Kingdom Hearts ganhou sua própria orquestra, que se apresenta pela primeira vez no Brasil. A apresentação tem a supervisão do diretor da franquia, Tetsuya Nomura. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (8) e dom. (9), 20h. R$ 450.

OFICINAS

Vamos Brincar de Índio?

Na oficina, as crianças seguem dicas para confeccionar seus próprios acessórios e instrumentos de inspiração indígena. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. 6ª (7) e dom. (9), 14h/20h; sáb. (8), 12h/20h. Grátis.

PARQUE DE DIVERSÃO

Cidade da Criança

Depois de passar por reforma no ano passado, o parque convida as famílias a brincar em mais de 35 atrações, como xícara maluca, roda-gigante, barco viking, minhocão, Vale dos Dinossauros, cinema 4D, Chapéu Mexicano, teleférico, carrinhos de bate-bate, Twister, trem fantasma e a novíssima fazendinha Fala Bicho. Livre (crianças a partir de 80 cm). R. Tasman, 301, São Bernardo do Campo (SP), 4330-6998. 9h/17h (fecha 2ª, 3ª e 4ª). R$ 60 (R$ 50, pelo site: www.cidadedacriancasbc.com.br).

TEATRO

Admirável Nino Novo

Em reestreia, Cassio Scapin comemora seus 36 anos de carreira com nova temporada do espetáculo. O ator interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (830 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 12h. Sessão extra: 6ª (7), 12h. R$ 30. Até 14/10.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus é inspirada no livro homônimo de Lina Rosa e retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais em risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 6ª (7) e 15/9, 11h. R$ 5/R$ 17.

Cruella – Um Novo Musical

Com roteiro de Tati Caruso e Jorge William Timóteo, o espetáculo musical retrata uma nova versão da vida de Cruella, famosa vilã dos cinemas. Na história, a menina Ella cresce e se torna uma grande estilista, mas muda seu jeito de ser após sofrer algumas decepções. 60 min. Livre. Teatro Dr. Botica (247 lug.). Shopping Metrô Tatuapé. R. Dr. Melo Freire, s/nº, 98193-0556. Sáb. e dom., 20h.

Sessão extra: hoje (7), 20h. R$ 40. Até 9/9.

A Gaiola

Dirigido por Duda Maia, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo de Adriana

Falcão. No enredo, a história de amizade entre uma garota e um passarinho preso em uma gaiola. 50 min. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. A partir de sáb. (8). Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 30/9.

Macakids

O espetáculo musical, sobre a história de uma turma de macacos, lança seu segundo DVD, ‘Juntos Podemos Salvar o Planeta’. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (7), sáb. (8), dom. (9), 15 e 16/9, 16h. R$ 20/R$ 70.

Numvaiduê

O espetáculo dos Doutores da Alegria é conduzido por palhaços ‘besteirologistas’, que exploram sonhos e fantasias em um hospital abandonado. 60 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom, 16h. Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 30/9.

Pequena História para Um Tempo sem Memória

O espetáculo infanto-juvenil do Coletivo Quizumba conta a história de um marabu, cujo bater das asas fez com que as memórias dos moradores de uma cidade desaparecessem. Apenas dois irmãos conseguem se salvar. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (387 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 6ª (7). Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 27/10.

Pequena Magdalena

Baseado na trajetória da pintora mexicana Frida Kahlo, o espetáculo tem enredo que se passa na véspera do Dia de Los Muertos (correspondente ao Dia de Finados no Brasil). Nele, a menina Magdalena, depois de causar um acidente, tem a difícil tarefa de salvar a festividade, com a ajuda do amigo Miguel. 55 min. 5 anos. Teatro Alfa (200 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 30/9.

Piratas do Caramba

Da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. Sessão extra: 6ª (7), 17h40. R$ 40. Até 30/9.

As Três Mulheres Sabidas

A peça dirigida por André Garolli e Luciana Viacava mostra personagens que usam a sabedoria feminina para enfrentar monstros e bruxas. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.

Vida de Pirata

Da Cia. do Liquidificador, o espetáculo mistura elementos de circo e música ao abordar uma questão: para onde vão os sonhos quando as crianças atingem a fase adulta? Com monstros marítimos, caça ao tesouro e tempestades, uma capitã pirata e sua tripulação vivem aventuras em um navio – e destacam a importância de brincar e sonhar em qualquer idade. 60 min. 4 anos. CCSP. Sala Jardel Filho (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. R$ 20 (sáb., 8/9 grátis). Até 16/9.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

No sábado (8) e no domingo (9), às 14h, a programação tem a oficina ‘Brincar e Criar com as Histórias do Zé’, que estimula crianças a criarem novas histórias. Já às 16h, nos dois dias, o espetáculo ‘Os Lavadores de Histórias’ é inspirado na obra de Manoel de Barros (retirar ingresso a partir das 14h). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (8) e dom. (9), 11h/17h. Grátis. Inf.: bit.ly/IcFdsF

PinaFamília

O projeto tem jogos educativos e a apresentação da peça ‘PinaCanção’, criada por Hélio Ziskind, diretor musical do programa ‘Cocoricó’ (retirar ingresso a partir das 14h30). Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Dom. (9), 11h/15h40. Grátis. Inf.: bit.ly/PinaF