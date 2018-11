18 atrações infantis para o fim de semana em São Paulo

+ O movimento SlowKids, que acredita na importância do brincar e de respeitar as fases do desenvolvimento dos pequenos, promove evento gratuito neste domingo (11), no Parque Villa-Lobos.

Uma programação especial ocupa o palco e o gramado, com shows, espetáculos, brincadeiras, atividades lúdicas e até uma feira de troca de brinquedos. Às 13h30, por exemplo, tem Meia Dúzia de 3 ou 4 com o show ‘Tá na Hora de Dormir’ (foto acima) e, às 16h, a Banda Strombólica apresenta ‘Bichos do Mundo’. É uma boa chance para aproveitar o dia junto à natureza e até mesmo fazer um piquenique em família. Lembre-se de levar um brinquedo em bom estado para a feira de trocas. O evento é realizado pela Respire Cultura. Livre. Pq. Villa-Lobos. Av Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Dom. (11), 10h/17h. Grátis.

+ A Maratona Infantil, evento infantil que ocorre mensalmente no Museu da Imagem e do Som (MIS), faz edição especial em novembro, sobre a Consciência Negra. A programação celebra as raízes africanas em atividades como oficinas de bonecas ‘abayomi’ (11h, 13h30 e 15h) e de máscaras africanas (10h/16h), capoeira para crianças e bebês (12h; foto acima) e contação ‘Histórias da África’ (12h e 16h). Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (11), 10h/17h. Grátis.

+ Com repertório musical cheio de originalidade e criatividade, a dupla Angelo Mundy e Flora Poppovic, do Mundo Aflora, apresenta o show ‘Meia Volta e Meia’, com canções autorais e cantigas tradicionais de diversas localidades do Brasil. A interação com a plateia é garantida por meio de coreografias e números de música corporal. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 3031-4143. Dom. (11), 16h30. R$ 50/R$ 100.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



AÇÃO

Escape 60

No espaço, os visitantes devem quebrar a cabeça em uma série de mistérios. Grupos de no mínimo quatro jogadores são trancados em salas temáticas. Menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Av. Rebouças, 765, Pinheiros, 3061-1911. 10h/22h30 (6ª e sáb., 10h/23h50). R$ 84,90 (por pessoa).

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do ‘Sítio do Picapau Amarelo’, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Livre. [ROTTEXTOBOLD]Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/17h; dom., 10h/14h). Grátis. Até 1º/12.

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal, seus métodos de criação e elementos como pinturas, rascunhos, anotações, entre outras raridades. São mais de 500 obras – entre elas, 200 criações originais do ‘pai’ do Menino Maluquinho, que completa 75 anos de carreira. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8/2019.

TEATRO

Andy

Os atores Victor Mendes e Gero Camilo estão de volta com o espetáculo, voltado para o público infantojuvenil, sobre a vida de Andy Kaufman, artista americano conhecido pelas performances transgressoras na comédia. 80 min. 14 anos. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb., 21h. R$ 40. Até 25/11.

Aurora e o Tempo

Produção da Cia Temporã, o espetáculo é inspirado no livro ‘Tempo de Voo’, de Bartolomeu Campos de Queirós, e narra a história de uma menina que usa a imaginação para contar, de um jeito diferente, o tempo que falta para seu irmão nascer. Dir. Ana Luiza Caetano e Raíça Augusto. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (11), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17.

Bate, Coração!

O concerto infantil, que faz parte da série Aprendiz de Maestro, explora diferentes instrumentos de percussão. A direção musical e a regência ficam por conta do maestro João Maurício Galindo, que rege a Orquestra da TUCCA. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (10), 11h. R$ 80/ R$ 90.

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. O espetáculo se passa no ano de 2097 para contar as aventuras de três personagens: um magnata dos canudos de plástico, Sr. Meganudo, um cientista preocupado com as abelhas e uma agente ambiental, determinada a atrapalhar os planos do magnata. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2.073, Cerqueira César, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Os Livros de Jonas

Jonas, de 17 anos, mora na periferia e quer ser escritor. Ele monta uma biblioteca no ‘puxadinho’ da mecânica de seu pai, que quer que o filho siga sua profissão. Além disso, o jovem guarda uma paixão secreta por Beatriz. Com dificuldade de expressar os sentimentos, ele os revela por meio de personagens de livros. A montagem tem direção de Solange Dias. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom., 11h. Sessão extra: 5ª (15), 11h. R$ 5/R$17 (até 12 anos, grátis). Até 25/11.

O Mundo de Hundertwasser

Inspirada nas obras de Friedensreich Hundertwasser, a peça traz a relação entre uma menina ligada em tecnologia e um artista. Dir. Alvaro Assad. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (10). Sáb., 11h. Sessão extra: 5ª (15), 11h. R$ 5/R$ 17. Até 15/12.

Natal Mágico

O musical de Billy Bond volta repaginado. Na montagem, há super-heróis, ursos dançarinos e uma superprodução, que conta com projeções 3D, telões de LED, experiências sensoriais e voos cenográficos. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (10) e 5ª (15), 16h; dom. (11), 11h30 e 16h. R$ 50/R$ 150. Até 25/11.

Navegar – Uma Expedição por Imaginários

Do Grupo Esparrama, o espetáculo ao ar livre acompanha dois ‘navegadores de cidade’, Nina e Samuel, que juntam suas embarcações e enfrentam o ambicioso Gatão que planeja tomar seus barcos. A peça será apresentada em frente ao Sesc Avenida Paulista. Dir. Iarlei Rangel. 60 min. Livre. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (11), 16h. Grátis.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 16/12.

Que Monstro te Mordeu?

A história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Sessão extra: 5ª (15), 11h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Tchiribim Tchiribom – Cantando pelo Mundo

Um passeio pelas tradições musicais de povos ao redor do mundo é a proposta do musical, parceria entre a cantora Fortuna e o cantor, compositor e produtor musical Hélio Ziskind. Na apresentação de domingo (11), o espetáculo terá audiodescrição. 60 min. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 25/11.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. 55 min. 4 anos. Sesc Interlagos. Teatro (272 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500. Dom., 15h. Grátis. Até 16/12.