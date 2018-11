18 atrações infantis para curtir o fim de semana em São Paulo

+ O projeto BuZum!, que roda o país com um ônibus adaptado e transformado em sala de teatro, retorna à capital paulista com o Pequeno Festival BuZum. Serão três ônibus estacionados em uma praça na zona norte apresentando espetáculos infantis. A programação conta com a presença do grupo Pia Fraus, que apresenta ‘A Última Árvore’ (10h15, 11h15, 12h15, 14h15, 15h15 e 16h15); da Cia. Truks, com o espetáculo ‘Sonhatório’ (10h30, 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 e 16h30); e, claro, da companhia anfitriã do festival, que apresenta o espetáculo ‘Darwin BR’ (10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h). Além disso, haverá um karaokê para a criançada soltar a voz. As senhas serão distribuídas 30 minutos antes de cada espetáculo. Livre. Pça. Benedito Aléssio, s/nº, Jd. Andaraí. Sáb. (1º), 10h/17h. Grátis.

+ Garfield, o famoso gato criado por Jim Davis, completa 40 anos! E o MIS promove, neste sábado (1º), um bate-papo com os quadrinistas Carlos Ruas e Fábio Coala (15h), além da exibição de ‘Garfield – O Filme’ (16h). O personagem ainda estará lá para tirar fotos. Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ A Vila dos Coelhos é o primeiro sítio temático dedicado a este mamífero no Brasil. São 49 mil metros quadrados de natureza, com mais de 20 atividades recreativas e também de cunho educacional – nas quais os pequenos e suas famílias podem saber mais sobre dez diferentes tipos de coelhos. O local conta com lanchonete, restaurante com música ao vivo e estacionamento. Estr. dos Figueiroas, 890, Cotia (SP), (11) 4617-7379. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 20/R$ 25.

+ Voltado para as crianças, o festival Rock for Kids conta a história do gênero musical a partir de performances de artistas como Supla, grupos como o ZoomBeatles, além de um show do projeto

Kiss for Kids (foto). Arena Corinthians. Setor Oeste (5.000 lug.). Av. Miguel Ignácio Curi, 111, Itaquera. Sáb. (1º), 16h/19h. R$ 50/R$ 120.

BICHOS

Instituto Biológico – Planeta Inseto

Do museu do Instituto Biológico, o espaço aborda, de maneira divertida, a vida dos insetos. Uma das atrações é o Recanto das Abelhas, onde as crianças podem ficar próximas de colmeias de abelhas sem ferrões. Também é possível ver corrida de baratas e formigas trabalhando. Rec. da produção: livre. R. Amâncio de Carvalho, 546, V. Mariana, 2613-9500. 9h/16h (fecha 2ª). Grátis.

DANÇA

Aladdin

Inspirado na história de Aladdin, o espetáculo de dança da Luana Norce Escola de Dança transporta para o palco um mundo cheio de fantasias. Personagens e bailarinos infantis se integram na apresentação, que também recebe participações especiais de bailarinos adolescente e adultos. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Perdizes, 3670-4100. Dom. (2), 15h. R$ 30/R$ 80.

MUSEU

Catavento Cultural

O local é um museu interativo de ciências que encanta adultos e crianças, dividido nas seções ‘Universo’, ‘Vida’, ‘Engenho’ e ‘Sociedade’. Tocar um meteorito de verdade, conhecer o corpo humano por dentro e entender como funciona um gerador de energia são algumas de suas inúmeras atrações. O borboletário – uma grande cúpula no jardim – convida as crianças a ver de perto diferentes espécies e o ciclo de vida dos insetos, e o Mundo das Abelhas, dividido em três estações, propõe uma experiência sensorial com filmes e jogos, como o de memória. Livre. Pq. D. Pedro II. Av. Mercúrio, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). www.cataventocultural.org.br

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/13h e 14h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 50/R$ 80.

PARQUE

Aquário de São Paulo

São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem milhares de animais de centenas de espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o aquário abriga também cangurus, coalas, lêmures, suricatas, morcegos gigantes de Java, mamíferos aquáticos (como a lontra e o peixe-boi), jacarés, tubarões, macacos e até tucanos. Livre. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. 9h/17h. R$ 60/R$ 90. Vendas pelo site: www.aquariodesaopaulo.com.br

TEATRO

Braguinha – Sons, Canções e Histórias

Baseado nas historinhas da Coleção Disquinho, sucesso entre as décadas de 1960 e 1980, com músicas compostas ou adaptadas por João de Barro, o espetáculo narra as aventuras de duas crianças que se perdem na floresta e acabam pedindo abrigo numa casa de barro. Seu Braga acolhe os pequenos e lhes apresenta músicas, histórias e também alguns objetos raros. Com Cia. Coisas Nossas de Teatro. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis, com retirada de ingresso). Até 16/12.

Carmen – A Grande Pequena Notável

Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

Encasulados

A montagem com texto de Paulo Rogério Lopes e direção de Gustavo Kurlat explora temas como sustentabilidade e preservação da vida e da natureza. O espetáculo se passa no ano de 2097 para contar as aventuras de três personagens: um magnata dos canudos de plástico, Sr. Meganudo; um cientista preocupado com as abelhas; e uma agente ambiental, determinada a atrapalhar os planos do magnata. 55 min. Livre. Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2.073, Cerqueira César, 3170-4059. Sáb. e dom., 15h. R$ 20. Até 9/12. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

A Megera Domada

O musical infantojuvenil, adaptação da obra de William Shakespeare, apresenta um especial de Natal inédito. Na trama, Catarina é uma menina durona, que afasta os meninos pelo seu jeito insensível. Sua irmã, Bianca, é o oposto, sendo a mais desejada da escola. Porém, o pai das meninas não permite que Bianca namore antes de Catarina, e, neste conflito, um menino recém-chegado aceita a missão de conquistar a ‘megera’. Dir. Cynthia Falabella. 80 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 50/R$ 70. Até 9/12.

O Mundo de Hundertwasser

Inspirada nas obras de Friedensreich Hundertwasser, a peça traz a relação entre uma menina ligada em tecnologia e um artista. Dir. Alvaro Assad. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 15/12.

Pedro e Quim

O espetáculo narra a história de amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. Dir. Amauri Falseti. 60 min. 6 anos. Cia. Paideia de Teatro. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. e dom., 17h. R$ 20/R$ 30. Até 16/12.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa do tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 17h40. R$ 40. Até 16/12.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Umbigo

O espetáculo conta a história de Aderbal, menino de 9 anos que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. Por meio do humor, a montagem discute temas como diversidade e preconceito. 55 min. 4 anos. Sesc Interlagos. Teatro (272 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500. Dom., 15h. Grátis. Até 16/12.