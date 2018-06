18 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em SP

+ Inspirado no livro ‘Caldeirão de Poemas 2’, de Tatiana Belinky, o espetáculo Vidma, a Menina Trança-rimas apresenta uma personagem que adora inventar poemas e é fascinada pelo mundo das bruxas. Ela até acredita que sua mãe seja uma delas – principalmente quando experimenta sua sopa, que é muito, mas muito ruim! Só que mexer com bruxaria pode ser uma brincadeira perigosa. E é assim que Vidma viaja para o outro lado do oceano e vive diversas aventuras com figuras excêntricas e engraçadas, que ela jamais imaginou que existissem. Três atrizes compõem o elenco da peça, que mescla poesia, música e dança das culturas brasileira e russa. Dir. Gira de Oliveira. Com Núcleo da Caboclinhas. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (16), 17h. Grátis.

+ Em Ciranda das Flores, a Cia. Prosa dos Ventos apresenta uma trama em que as dificuldades e as belezas do primeiro amor são tratadas com delicadeza e muito bom humor. O espetáculo já percorreu 14 cidades de Portugal, recebeu duas indicações para o Prêmio Coca-Cola FEMSA 2009 e foi premiado, em várias categorias, no 37º FENATA e no 9º FETEAPP. 3 anos. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até 15/7.

+ Livremente inspirado no livro de Jutta Bauer, o espetáculo Selma é interpretado com música ao vivo em um cenário encantador. Ele aborda o tema do excesso diário de competitividade e das exigências sociais em ser o melhor a qualquer custo. Tudo isso a partir do dia a dia de uma ovelhinha que realiza suas atividades cotidianas com satisfação. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom., 12h. R$ 17 (menores de 12 anos, grátis). Até 24/6.

As três atrações acima são do site bora.aí.



Confira outras opções infantis do roteiro do Divirta-se:

+ Da série Aprendiz de Maestro, o espetáculo Rapsódia Sertaneja, dirigido por Paulo Rogério Lopes, apresenta, de forma lúdica, o universo poético do sertão a partir de clássicos de nomes como Villa-Lobos, Camargo Guarnieri e Almir Sater. 60 min. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (16), 11h. R$ 80/R$ 90.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Imagine um Bruxo que Recorta o Céu em Pedaços de Azul

Para o lançamento do livro infantil, a autora Mariza Baur irá conduzir uma contação de histórias dedicada à obra, que acompanha o bruxo Sulfuroso, a gata Felícia e a menina Flipó. O livro explora temas como o poder da vontade e a possibilidade de todos serem o que desejam. A ilustradora Roberta Asse também participa do evento e conversa sobre sua participação nas ilustrações do novo título. Livraria Novesete. R. França Pinto, 97, V. Mariana, 5573-7889. Sáb. (16), 15h. Grátis.

MÚSICA

Canções para Pequenos Ouvidos

Em um palco com vários instrumentos musicais, cinco palhaços contam diferentes histórias por meio de canções. Dirigido por Fernando Escrich e Anderson Espada, o show traz composições que exploram memórias afetivas comuns na infância. 70 min. Livre. Sesc Bom Retiro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 1º/7.

JazzBB Junino

Nesta edição, os artistas Bebé Salvego e Felipe Machado homenageiam representantes da música nordestina como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Alceu Valença. Durante as apresentações deste mês, a casa distribui pacotes de pipoca e inclui pratos típicos juninos no cardápio. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (16), 13h/15h15 (abertura, 10h). Show: R$ 25 (até 15 anos, grátis). Bufê: R$ 39,90 (até 11 anos, grátis).

Ludophonia

Mesclando poesia brasileira musicada, clássicos de grupos como Beatles, Secos & Molhados e Simon & Garfunkel e composições de espetáculos do Grupo Furunfunfum, a montagem apresenta um formato musical, propondo uma atividade lúdica para ser vivida também pelos adultos. A banda mistura instrumentos acústicos e elétricos, explorando diversos timbres e sonoridades. 60 min. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. Dom. (17), não haverá sessão. R$ 40. Até 1º/7.

TEATRO

A Bruxa Morgana Contra o Infalível Senhor do Tempo

Personagem vivida por Rosi Campos no programa televisivo ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, a bruxa Morgana conquista os corações de crianças e adultos há anos. Agora, a atriz está à frente do espetáculo em que a feiticeira celebra seu aniversário com grande festa. A direção é de Suzan Damasceno. 75 min. Livre. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. Dom. (17), não haverá sessão. R$ 40/R$ 50. Até 29/7.

Os Criados do Barba Azul

Com direção de Mateus Menezes, o espetáculo da Cia. Os Fabulistas é inspirado no clássico Barba Azul, conto de Charles Perrault, e acompanha os criados de uma mansão, responsáveis por proteger o local. Quando um intruso aparece, eles decidem contar a história da casa e seu temido dono, o Barba Azul. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. (16), 16h. R$ 16.

Flicts

Baseado no primeiro livro infantil de Ziraldo, o espetáculo aborda a importância de respeitar as diferenças. A peça narra as dificuldades da cor Flicts, que não existe no arco-íris ou em qualquer outro lugar. Excluída, ela se aventura em uma jornada para descobrir mais sobre si mesma. 55 min. 4 anos. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2365-5604. Sáb. e dom., 16h. Dom. (17), não haverá sessão. R$ 16. Até 1º/7.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 50 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 23/6.

João e o Pé de Feijão

A história é contada em teatro de bonecos, com iluminação ultravioleta. Com ela, os manipuladores não são vistos – e os bonecos parecem ganhar vida própria. A montagem tem direção de Sérgio Tastaldi. 45 min. 3 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. R$ 40. Até 29/7.

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Carol Badra e Kátia Daher, que se revezam em sete personagens para defender a mãe que esqueceu de alimentar os peixes de seus filhos. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (3º andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. Dom. (17), 15h, não haverá sessão. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 24/6.

O Planeta dos Esquecidos

Dirigida por Dan Rosseto, a peça se passa em 2087, com a Terra devastada por um vírus e ameaçada após o surgimento de uma figura estranha. 70 min. 10 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb., 18h30. R$ 60. Até 28/7.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Dom. (17), não haverá sessão. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Scaratuja

Para bebês de até 3 anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. Dom. (17), não haverá sessão. R$ 100/R$ 120. Até 1º/7.

Sonho de uma Noite de Verão e Magias

Do Grupo Trapiche, o espetáculo inspirado na obra de Shakespeare tem como cenário uma floresta encantada, com o duende Puck narrando a história de quatro jovens que decidem fugir em busca do amor em meio à natureza. 60 min. Livre. Teatro Shopping Raposo (252 lug.). Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista, 3732-9006. Sáb., 16h. R$ 40. Até 21/7.