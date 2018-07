18 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Existe uma razão para que todos sejamos diferentes – mas o que aconteceria se fôssemos iguais? Inspirado no texto ‘O Rinoceronte’, do dramaturgo romeno Eugène Ionesco, o espetáculo Rinocerantas, da Cia. Lona de Retalhos, convida o público infantil a mergulhar no fantástico universo do autor por meio de uma de suas obras mais famosas.

Na história, pessoas se transformam em rinocerontes por serem intolerantes demais umas com as outras. A descoberta surpreendente rende cenas divertidas e inusitadas e propõe uma reflexão sobre temas como convivência e tolerância. A montagem é dirigida por Elisabete Dorgam. 4 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia sáb. (28). Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 25/8.

+ São 15 mil metros quadrados e 4 milhões de litros de água, onde vivem animais de várias espécies. Considerado o maior oceanário da América do Sul, o Aquário de São Paulo promove uma visita noturna conduzida por monitor e com direito a lanternas. O ingresso inclui jantar self-service, estacionamento e atrações temáticas como ‘Abaixo de Zero’ e o cinema 7D. Livre. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. Sáb. (28), 19h. R$ 90/R$ 180. Vendas pelo site: bit.ly/AqNtSP

+ O que pode ocorrer quando dois palhaços chegam ao local da apresentação e descobrem que foram contratados pela mesma pessoa, para o mesmo show e no mesmo horário? É essa a premissa de Reprise, da Cia. La Mínima. Após várias tentativas de provarem um ao outro que são superiores sozinhos, eles decidem se unir e multiplicar seus talentos. Livre. Sesc Pq. Dom Pedro II. Galpão. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7400. Sáb (28), 16h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ Do grupo Teatro Por Um Triz, o espetáculo Elisa e os Cisnes Selvagens usa técnicas do teatro de sombras e personagens em papel. A história explora temas como intolerância e respeito. 50 min. Livre. Teatro João Caetano (438 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Estreia sáb. (28). Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Alakazan – A Fábrica Mágica

Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo reúne performances de dança, música, circo e teatro, com os personagens Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly – uma menina curiosa que fotografa tudo ao seu redor. 90 min. Livre. Shopping Metrô Itaquera. Av. José Pinheiro Borges, s/nº, 2076-0087. 3ª a 6ª, 20h; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h. R$ 30/R$ 40. Até 26/8.

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo

O espetáculo recebe Dedé Santana como mestre de cerimônia e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. Na história, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas e, para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar artistas das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 11h e 16h. R$ 75/R$ 150. Até 19/8.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Splash, Smac, Bang

Com músicas e brincadeiras, a narração da Cia. Arte Negus apresenta as histórias dos primeiros quadrinhos nacionais, passando por publicações como ‘Nhô Quim e Zé Caipora’, de Angelo Agostini, e ‘Tico-Tico’. Sesc 24 de Maio. Biblioteca. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (28), 15h. Grátis.

MÚSICA

Iara Rennó

A artista apresenta seu primeiro disco infantil, ‘Iaiá e os Erês’. No palco, ela é um pássaro-feiticeiro chamado Iaiá, que se transforma em seres da imaginação infantil e embarca em aventuras sem uma ordem cronológica definida pelo ‘mundo real’. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb. (28), 12h. R$ 5/R$ 17.

Sou Luna Ao Vivo

Com Karol Sevilla e parte do elenco da novela homônima, o espetáculo é composto por sucessos dos episódios originais e canções inéditas. Credicard Hall (4.175 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (27), 15h e 19h. R$ 200/R$ 800.

TEATRO

29º Festival de Férias Teatro Folha

Com apresentações até o próximo domingo (29), fazem parte do festival espetáculos como ‘João e o Pé de Feijão’ – sábado (28) e domingo (29) –, história retratada em teatro de bonecos e com iluminação ultravioleta. Para crianças acima de 5 anos, uma das sugestões é o ‘Circo Lando – O Maior Espetáculo da Terra’ – 6ª (27). Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 6ª (27), 16h; sáb. (28) e dom. (29), 16h. R$ 40. Inf.: bit.ly/FestFol29

A Arca de Noé

Inspirado nas canções de Vinícius de Moraes e Toquinho, o espetáculo dirigido por Edson Bueno explora a história clássica a partir de poemas como ‘O Pato’ e ‘Corujinha’. 60 min. Livre. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, metrô Brigadeiro, 3253-4102. A partir de sáb. (28). Sáb. e dom., 16h. R$ 80. Até 5/8.

A Bruxa Morgana Contra o Infalível Senhor do Tempo

Personagem vivida por Rosi Campos no programa televisivo ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, a bruxa Morgana conquista os corações de crianças e adultos há anos. Agora, a atriz está à frente do espetáculo em que a feiticeira celebra seu aniversário com grande festa. 75 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. (28) e dom. (29), 15h. R$ 40/R$ 50.

Cordel Fabuloso

Cora e Nina transportam um baú cheio de contos. No caminho, não aguentam o peso e decidem compartilhar as histórias com a plateia. Do Grupo Careta, o espetáculo é baseado em três fábulas de Esopo e conta com música ao vivo. 50 min. Livre. Teatro Viradalata (193 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. (28), 16h. R$ 40.

O Mágico de Oz – O Musical

Do diretor italiano Billy Bond, o espetáculo musical conta com elenco de 32 atores, 80 figurinos e muitos efeitos especiais. Na história, Dorothy é levada por um tornado até uma terra mágica e distante, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Juntos, eles buscam o mágico de Oz para realizar seus desejos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. Sáb. (28), 15h; dom. (29), 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150.

Mary e os Monstros Marinhos

Da Companhia Delas de Teatro, a peça conta a história de Mary Anning, paleontóloga do século 19 que descobriu o primeiro fóssil de ictiossauro, desafiando o machismo presente no meio científico da época. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (28) e dom. (29), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

O Planeta dos Esquecidos

Dirigida por Dan Rosseto, a peça infantojuvenil se passa em 2087, com a Terra devastada por um vírus. Quando uma figura misteriosa surge no planeta, o futuro da humanidade será ameaçado. 70 min. 10 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. (28), 18h30. R$ 60.

A Vida dos Salmões

Da Cia. La Gestual, a peça com texto da espanhola Itziar Pascual é ambientado no mundo dos sonhos e acompanha Adrienne, adulta que conta histórias e canta canções de ninar para fazer com que a menina Aura consiga dormir. 60 min. Livre. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Dom. (29), 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

ESPECIAL

Família no Parque

A programação reúne atividades ao ar livre no Parque Villa-Lobos, como uma tirolesa de 10 metros de altura (R$ 24, por pessoa). Para o último fim de semana das férias, uma das atrações é o Bar nas Alturas (R$ 25), espaço erguido por um guindaste a cerca de 35 metros de altura, onde bartenders servem drinques sem álcool. Algumas atrações, como a cabine de fotos e o ‘Pebolim Humano’, são gratuitas. Parque Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3253-7148. 6ª (27), sáb. (28) e dom. (29), 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FamParq