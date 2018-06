17 atrações infantis para aproveitar o feriado prolongado em São Paulo

+ Dirigida por Dan Rosseto, a peça infantojuvenil O Planeta dos Esquecidos se passa em 2087, com a Terra devastada por um vírus. Quando uma figura misteriosa surge no planeta, o futuro da humanidade será ameaçado. 70 min. 10 anos. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Estreia sáb. (2). Sáb., 18h30. R$ 60. Até 28/7.

+ Mesclando poesia brasileira musicada, clássicos de grupos como Beatles, Secos & Molhados e Simon & Garfunkel, canções populares e composições de espetáculos do Grupo Furunfunfum, Ludophonia apresenta um formato inteiramente musical, propondo, mais do que uma experiência, uma atividade lúdica para ser vivida também pelos adultos. Formada por João Guilherme Figueiredo, Fábio Bergamini e por Paula, Marcelo e Sérgio Zurawski, a banda mistura instrumentos acústicos e elétricos, explorando timbres e sonoridades, e mudando suas funções. Isso gera combinações criativas como ‘cello-percussão’, ‘bateria-vozes’ e ‘guitarra-violoncelo’. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 1º/7.

+ A famosa história de João e o Pé de Feijão é contada em um teatro de bonecos, com iluminação ultravioleta. A técnica cria um efeito mágico. Com ela, os manipuladores, vestidos de preto, não são vistos – e os bonecos parecem ganhar vida própria. A montagem, com direção de Sérgio Tastaldi, reestreia neste sábado (2). 3 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, piso 2, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. R$ 40. Até 29/7.

+ O espaço Tudo É Brincadeira, que fica dentro da Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, promove o Forrock. O evento reúne, neste fim de semana, DJ Junino, jogos tradicionais de quermesse e local para brincar livremente ao longo do dia, além de show temático com o grupo Beatles para Crianças (nos três dias, às 15h30). Livre. Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso, 96317-7856. 6ª (1º), sáb. (2) e dom (3), 14h/19h. R$ 35/R$ 70.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Chico César para Crianças

O cantor paraibano apresenta seu livro infantil ‘O Agente Laranja e a Maçã do Amor’, com uma história sobre o Agente Alan Laranjeira, fiscal da prefeitura cuja tarefa é verificar o estado das frutas na Festa das Neves, na Paraíba. 90 min. Livre. Sesc Avenida Paulista. Praça. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (3), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

MOSTRA

YOYO – Tudo que Vai, Volta

Direcionada ao público infantil, a exposição coletiva reúne nove artistas, que criaram ou identificaram em sua produção obras que valorizam o diálogo amplo e direto com as crianças. A interatividade das obras, aspecto que faz parte da proposta da mostra, busca aproximar os pequenos da produção artística. A exposição tem curadoria de Ricardo Ribenboim e idealização de Liana Mazer e Renata Rödel. Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. 10h/21h (dom., 10h/19h30; fecha 2ª). Grátis. Até 22/7.

MÚSICA

Banda Glória

O grupo faz um apanhado de clássicos retirados de projetos infantis, como ‘Os Saltimbancos’ e ‘A Arca de Noé’, e de composições brasileiras de várias épocas. A ideia surgiu durante a temporada do show ‘Chico Paratodos’, em que o repertório era totalmente dedicado ao cantor e compositor Chico Buarque. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (2), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem imaginária até uma ilha onde adultos e crianças brincam juntos e vivem lindas histórias, passando por um animado repertório musical. Cada atividade contempla 20 crianças, com seus pais, divididas por faixa etária: de 0 a 18 meses e maiores de 18 meses. 0 a 5 anos. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom. (3), 11h. R$ 50 (até 2 anos, grátis).

TEATRO

Buda

Dirigido por Marcelo Romagnoli, o musical da Banda Mirim revela a história do príncipe Sidarta Gautama, que, há 2.500 anos, alcançou a iluminação e se tornou o Buda. Com música ao vivo, o espetáculo aborda temas como superação e busca por autoconhecimento. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. (2) e dom. (3), 15h.

R$ 40/R$ 50.

Darwin BR

Da companhia BuZum!, o espetáculo é baseado na passagem do naturalista britânico Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem ao redor do mundo, em que fez vários registros sobre a diversidade biológica brasileira. Bonecos de vários tamanhos e cores compõem a história. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). R. Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 10/6.

Fim?

Dirigida por Iarlei Rangel, a peça do Grupo Esparrama traz um mundo devastado, onde duas baratas comemoram a extinção dos humanos, sem contar que havia sobrado uma dupla de palhaços para estragar a festa. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 9/6.

O Gigante Adamastor

Da Cia. O Grito, a peça é inspirada no ‘Canto V’ de ‘Os Lusíadas’, obra de Luís Vaz de Camões. Na adaptação de Heloisa Prieto, Adamastor habita um local chamado Circo das Tormentas, que monta acampamento na cidade onde mora Zito. Quando seu irmão mais velho some misteriosamente, o caçula deverá enfrentar desafios envolvendo a nova atração e seus seres mitológicos. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (3), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Uma Jornada de João e Maria

Criada a partir do conto dos irmãos Grimm, a história dirigida por Bruno Cordeiro e João Alves se passa no sertão cearense. Quando João e Maria ouvem seus pais dizerem que iriam abandoná-los, os irmãos seguem por uma jornada repleta de desafios e escolhas, explorando mensagens sobre união e crescimento. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (3), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Mequetrefe Sorrateiro

Com direção de Marcello Airoldi, o espetáculo aborda o universo de Menino, que se vê diante da separação dos pais e tem seus prazeres e conhecimentos roubados por um ser desconhecido. 60 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 24/6.

A Princesa e a Costureira

O espetáculo dirigido por Antônio Correa Neto é uma adaptação do livro de Janaína Leslão, que aborda a diversidade sexual. Na história, uma jovem princesa, prometida em casamento para um príncipe, apaixona-se pela costureira que confecciona seu vestido de noiva. 60 min. 5 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (3), 10/6 e 1º/7, 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Scaratuja

Para bebês de até 3 anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. 50 min. 0 a 3 anos. Teatro Vivo (58 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 100/R$ 120. Até 8/7.

Sonho de uma Noite de Verão e Magias

Do Grupo Trapiche, o espetáculo inspirado na obra de Shakespeare tem como cenário uma floresta encantada, com o duende Puck narrando a história de quatro jovens que decidem fugir em busca do amor em meio à natureza. 60 min. Livre. Teatro Shopping Raposo (252 lug.). Rod. Raposo Tavares, km 14,5, Jd. Boa Vista, 3732-9006. Estreia sáb. (2). Sáb., 16h. R$ 40. Até 21/7.