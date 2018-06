18 atrações infantis para conferir esta semana

+ A Casa do Teatro (foto) tem jogos, oficinas e vivências ligadas às artes cênicas, que estimulam a imaginação. Av. São Gabriel, 462, Itaim Bibi, 3884- 8294. A partir de 2ª (15). 2ª e 4ª, 14h30/17h30. R$ 165 (por atividade). Até 30/1. Inf.: casadoteatro.com.br

+ Culinária, literatura e música compõem as brincadeiras da Casa do Brincar, com atividades no quintal, arte com tinta e oficinas. R. Ferreira de Araújo, 388, Pinheiros, 3032-2323. 2ª a 6ª, 8h30/12h30 e 13h30/17h30. R$ 90/R$ 410. Até 2/2. Inf.: casadobrincar.com.br

+ Com cozinha gourmet, horta orgânica e ateliês, o Start Arte (foto) conduz oficinas de culinária, jardinagem e caça ao tesouro. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3097-8406. A partir de 2ª (15). 2ª a 6ª, 8h/12h e 13h/17h. R$ 110/R$ 900. Até 24/1. Inf.: startarte.com.br

+ Inspirado no livro de Munro Leaf, a animação O Touro Ferdinando, dirigida por Carlos Saldanha, conta a história de um touro com temperamento tranquilo demais para sua espécie. A gentileza e o pacifismo do protagonista são ameaçados quando o escolhem por engano para participar das tradicionais touradas de Madri, na Espanha. Confira salas e horários de exibição.

MUSEU

Espaço Mundo de Brincar

Na programação de férias do Museu da Imigração, um espaço especial reúne brinquedos educativos e espaço de leitura, além de atividades como a ‘Pintura para Bebês’ – domingo (14), das 15h às 16h –, que diverte crianças de até três anos no jardim do museu. Inscrições pelo email: inscricao@museudaimigracao.org.br. R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, 2692-1866. 4ª a dom., 11h/17h. Grátis. Até 28/1.

Férias no MAM

O museu promove atividades para bebês e crianças durante as férias. Na 5ª (18), às 14h30, haverá uma oficina com brincadeiras que usam corda e bambu. MAM. Pq. do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/n°, Ibirapuera, 5085-1300. A partir de 5ª (18). 3ª a sáb., 10h30/15h. Grátis (retirar senha 30 min. antes). Até 27/1.

Museu da Imaginação

Com decoração com o tema ‘No Fundo do Mar’, o museu tem espaço especial no JK Iguatemi, com dez estações para atividades como amarelinha iluminada e slackline. Shopping JK Iguatemi (50 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3068-2000. 12h/ 19h (sáb., 10h/20h.; dom., 12h/ 19h). R$ 30. Até 25/2.

SHOPPING

Festival LEGO

Em um espaço de 80m² no Shopping Eldorado, crianças de até 12 anos poderão se divertir com os blocos de montagem. A atração é dividida em quatro ambientes, como a área Star Wars, com o desafio de construir uma nave intergaláctica. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. 13h/20h. Grátis. Até 28/1.

Mundo Gloob

O espaço dividido em cinco áreas inspiradas em seriados infantis, como Alvin e os Esquilos e As Aventuras de Ladybug, envolve as crianças em enigmas que devem ser desvendados. Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2864. 12h/20h (fecha sáb.). Grátis. Até 4/2.

TEATRO

A Bela e a Fera

O clássico infantil é adaptado no musical do diretor Billy Bond. A história é contada por 14 atores, com o auxílio de tecnologias como levitação e projeções 4D. 100 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 4003-1212. Sáb. e dom., 15h. R$ 50/R$ 150. Até 4/2.

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin se transforma mais uma vez no personagem Nino, da série Castelo Rá-Tim-Bum. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. A partir de sáb. (13). Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até 25/3.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus é inspirada no livro homônimo de Lina Rosa e retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais em risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). Rua Paes Leme, 195, 3095-9400. Estreia dom. (14). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 11/2.

Catopleia – Alegorias Musicais

Com direção de Luz Marina e Edith Derdyk, a apresentação é conduzida por canções baseadas em escritos de Leonardo da Vinci sobre o comportamento dos elementos da natureza, como a ‘conversa’ entre uma folha de papel e a tinta, de onde nascerá um desenho. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.

Fala Sério, Gente!

Baseada nos livros de Thalita Rebouças, a peça infantojuvenil questiona a hora certa para começar a namorar, por que as mães sempre tratam os filhos como crianças e outros dilemas adolescentes abordados pela escritora. 70 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. A partir de sáb. (13). Sáb. e dom., 18h. R$ 70. Até 25/2.

Festival de Férias do Teatro MorumbiShopping

Na 4ª edição do evento, a Cia. Truks – conhecida pela técnica de teatro de bonecos e objetos – selecionou de seu repertório cinco espetáculos: ‘A Bruxinha’, exibido toda 4ª; ‘Cidade Azul’, toda 5ª; ‘Zoo-Ilógico’, toda 6ª; ‘O Senhor dos Sonhos’, aos sábados; e ‘Sonhatório’, aos domingos. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. 4ª a dom., 16h. R$ 50. Até 28/1.

A Mala de Hana

A peça dirigida por Marcelo Klabin é uma adaptação do livro homônimo da canadense Karen Levine e conta a história de Fumiko, diretora que busca com seus alunos mais detalhes sobre a dona de uma mala. A aventura acaba retratando a vida das crianças no Holocausto em paralelo com a visão atual da realidade. 60 min. 8 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. 3ª, 18h. R$ 40. Até 30/1.

Theatro Misterioso

Da Cia. Mevitevendo, o espetáculo sem falas começa com três figuras misteriosas, que chegam carregando grandes trouxas, de onde retiram curiosos personagens que conduzem um show de variedades. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb., 16h. Grátis. Até 20/1.

As Três Marias

Do Coletivo Estopô Balaio e do Núcleo Chicote de Língua, o espetáculo aborda questões socioambientais pelo olhar de três crianças. Nas regiões onde elas vivem, casos de enchentes ocorrem há mais de 15 anos. 50 min. Livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 4/2.

