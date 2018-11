18 atrações gratuitas para os próximos dias em São Paulo

MÚSICA

Virgínia Rodrigues

Reverenciada internacionalmente, a cantora faz show para celebrar seus 20 anos de carreira. Jazz e sons afro-brasileiro fazem parte das influências da artista. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (9), sáb. (10), e dom. (11), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h do dia do show).

Sambas do Absurdo

Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal se uniram para o projeto, cujo álbum saiu em 2017. As oito faixas foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (10), 19h. Grátis.

Sexta Básica

A cantora Luê, o BNegão Trio e a banda instrumental Sambetto animam esta edição gratuita da festa. Há discotecagem do DJ Thiagão e do coletivo Patuá DJs. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (11), 15h. Grátis.

EXPOSIÇÕES

33ª Bienal de São Paulo

Sob o título ‘Afinidades Afetivas’, o evento tem sete ‘artistas-curadores’ que, além de exibirem suas criações, indicaram outros nomes para a mostra. A sueca Mamma Andersson, por exemplo, aglutinou artistas que têm inspirado sua produção como pintora – entre eles, Henry Darger e Dick Bengtsson. Pavilhão da Bienal. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5576-7600. 9h/19h (5ª e sáb., 9h/22h; fecha 2ª). Grátis. Até 9/12.

Rafael e a Definição da Beleza – Da Divina Proporção à Graça

Além de três obras originais de Rafael de Urbino, como a pintura ‘La Perla di Modena’, são exibidos, entre oito núcleos, trabalhos de discípulos como Giulio Romano e Perin del Vaga. Sob curadoria de Elisa Byington, a mostra também conta com recursos visuais, com destaque para uma projeção, em escala original, de ‘Escola de Atenas’. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/12.

PASSEIOS

Virada Zen

Diversas atrações compõem o festival (foto acima), como palestras, festa e práticas de meditação. No sábado (10), às 9h, um dos destaques é a aula de yoga do projeto Observador, no Palco Centro da Virada Zen (R. São Bento, s/nº, Centro). Já no domingo (11), às 19h30, a cantora Tiê encerra o evento no palco do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Portão 10). 5ª (8) a dom. (11). Grátis. Inf.: www.viradazen.com.br

O Mercado

A 2ª edição do evento carioca em São Paulo reúne mais de 80 marcas brasileiras de produtores independentes. Club Homs. Salão Gran Real. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (10) e dom. (11), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/2OmSP

SP Urban Digital Festival

O evento ocupa o auditório e a área externa do MIS, que será palco de performances audiovisuais, shows e debates sobre arte digital. DJs animam a programação durante todo o evento. Para as atrações no auditório, é necessário retirar senha com uma hora de antecedência. Auditório MIS (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (10), 13h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/SPUrbM

Vila Buarque Aberta

A 2ª edição do evento, organizado pela comunidade do bairro, conta com atrações como oficinas, exposições e palestras, com atividades em dois polos: na altura da Praça Rotary (R. Maj. Sertório, 524-620) e entre as ruas General Jardim e Bento Freitas. Uma das atividades é a iniciativa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), chamada de ‘Literatura Espalhada’, em que serão distribuídos mais de 200 livros, das 13h às 17h. Sáb. (10), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/IIVBAb

Villa Cultural Fest

Música, arte e gastronomia se reúnem no evento, que recebe atrações como apresentações de dança, cabines de karaokê e uma batalha de criações livres de oito artistas, chamada de ‘Art Battle’. Shopping VillaLobos. Estacionamento. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3738. Sáb. (10), 12h/22h; dom. (11), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/VillaCF

Feira Miolo(s)

O poeta Sebastião Nunes é o homenageado da 5ª edição da feira de arte impressa, que terá uma exposição sobre a carreira do artista, além de palestras, sempre apresentadas no auditório. Às 14h, Marrytsa Melo conduz ‘A arte do livro e o livro de artista: entre perspectivas e processos’. Mais de 150 editoras, artistas e coletivos expõem suas publicações no evento, que também recebe, na entrada, o projeto musical Jazz na Kombi. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Sáb. (10), 11h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/FMio18

Instituto Moreira Salles

A artista Lucia Koch fala sobre sua obra, linha de pesquisa e processo criativo no Estúdio (9º andar). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. Sáb. (10), 11h. Grátis (retirar senha 1h antes). Inf.: bit.ly/IMSProg

CRIANÇAS

Slowkids

O movimento, que acredita na importância do brincar e de respeitar as fases do desenvolvimento dos pequenos, promove programação especial com shows, espetáculos, brincadeiras, atividades lúdicas e até uma feira de troca de brinquedos. Às 13h30, por exemplo, tem Meia Dúzia de 3 ou 4 com o show ‘Tá na Hora de Dormir’ (foto) e, às 16h, a Banda Strombólica apresenta ‘Bichos do Mundo’.

Lembre-se de levar um brinquedo em bom estado para a feira de trocas. O evento é realizado pela Respire Cultura. Livre. Pq. Villa-Lobos. Av Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Dom. (11), 10h/17h. Grátis.

Maratona Infantil

O evento, que ocorre mensalmente no Museu da Imagem e do Som (MIS), faz edição especial em novembro, sobre a Consciência Negra. A programação celebra as raízes africanas em atividades como oficinas de bonecas ‘abayomi’ (11h, 13h30 e 15h) e de máscaras africanas (10h/16h), capoeira para crianças e bebês (12h; foto) e contação ‘Histórias da África’ (12h e 16h). Livre. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (11), 10h/17h. Grátis.

Navegar – Uma Expedição por Imaginários

Do Grupo Esparrama, o espetáculo ao ar livre acompanha dois ‘navegadores de cidade’, Nina e Samuel, que juntam suas embarcações e enfrentam o ambicioso Gatão que planeja tomar seus barcos. A peça será apresentada em frente ao Sesc Avenida Paulista. Dir. Iarlei Rangel. 60 min. Livre. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Dom. (11), 16h. Grátis.

Que Monstro te Mordeu?

A história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Sessão extra: 5ª (15), 11h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

Umbigo

Estreia de Gero Camilo no teatro infantil, o espetáculo conta a história de Aderbal, menino que, após descobrir que não tem umbigo, busca entender a aceitação de seus colegas. 55 min. 4 anos. Sesc Interlagos. Teatro (272 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, Pq. Colonial, 5662-9500. Dom., 15h. Grátis. Até 16/12.

TEATRO

Os 3 Mundos

Com direção de Nelson Baskerville e Paula Picarelli (que atua ao lado de nomes como Thiago Amaral e Tamirys Ohanna), a peça une cinema, teatro, kung fu e histórias em quadrinhos em montagem de texto dos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá. 80 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/ccultfiesp). Até 16/12.