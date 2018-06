17 atrações infantis para o fim de semana em SP

+ Criado em 2004, o Circo Zanni (foto) reúne números aéreos, com acrobacias e ‘palhaçaria’ clássica, resgatando a tradição circense. A apresentação também conta com várias atrações embaladas por música ao vivo. 60 min. Livre. Av. Henrique Chamma, 420, Chácara Itaim, 3073-1217. Estreia hoje (23), 20h. Sáb., 17h e 20h; dom., 17h e 19h30. Até 11/3. Grátis (retirar ingressos 2h antes).

+ Na tenda montada pelo Circo dos Sonhos, o espetáculo Alakazan – A Fábrica Mágica reúne performances de ilusionismo, música, teatro e dança, encenados por personagens como Alan e Kazani, que disputam a atenção da pequena Ly. 90 min. Livre. Av. Ricardo Jafet, 1.730, V. Mariana, 2076-0087. Estreia hoje (23). Sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20; 3ª e 6ª, 20h. R$ 30/R$ 50. Até 22/4.

CIRCO

A Fantástica Baleia Engolidora de Circos

Com direção e roteiro de Alvaro Assad, o espetáculo acompanha três palhaças que foram engolidas por uma baleia junto com seu pequeno circo. Enquanto o animal navega pelos ‘sete mares’, elas devem se adaptar ao novo cotidiano. 50 min. 6 anos. Caixa Cultural São Paulo (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 5ª a dom., 15h. Grátis (ingressos distribuídos a partir das 9h). Até 4/3.

O Palhaço e a Bailarina

Depois de ser dispensado do ‘Grande Circo Nômade’, Palhaço é afastado da bailarina Anabel, por quem é apaixonado. Sem saber que ela está sendo mantida em cativeiro pelo ex-administrador do circo Tomba, ele embarca em uma aventura para achá-la. Dir. Lázaro Menezes e Kiara Sasso. 70 min. Livre. Teatro Santander (1.081 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. Sáb. (24), 16h. R$ 50/R$ 100.

MOSTRA

Brincante

A exposição traz peças criadas pela designer Sandra Barreiro, que transforma fita crepe e arame em esculturas sobre o universo infantil. As composições retratam brincadeiras como ciranda, pipa, amarelinha e outras referências à infância. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Hoje (23) e sáb. (24), 10h/22h; dom. (25), 14h/20h. Grátis.

Volta aos Anos 80

A arena reúne atrações inspiradas em brinquedos que marcaram a década de 1980, apresentados em versões gigantes, como o ‘Genius’, com dois metros de diâmetro, que reproduz a brincadeira de acertar a sequência de luzes, e o ‘Cai-Não-Cai’, cuja missão é puxar as varetas derrubando o menor número de bolas. Tietê Plaza Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1.465, Jd. Iris, 3201-9000. 14h/20h. Grátis. Até 11/3.

MÚSICA

Revoada

Na programação do JazzBB, voltado para pais e filhos, a artista Fê Lelot conduz um show com repertório do disco ‘Revoada’, livremente inspirado nas poesias de Manoel de Barros e no canto dos pássaros. Com instrumentos de sopro, corda e percussão, a apresentação mistura canções inéditas, músicas do cancioneiro popular e cantigas de roda, além de ritmos inspirados no carnaval. JazzB. R. Gal. Jardim, 43, República, 3257-4290. Sáb. (24), 12h30. R$ 25 (até 10 anos, grátis; de 11 a 15 anos, R$ 12,50). Bufê: R$ 39,90 (até 7 anos, grátis; de 7 a 15 anos, R$ 20).

Tchiribim Tchiribom

O show aborda uma divertida viagem com melodias de várias regiões do planeta, como China, Israel e África, conduzido pela cantora Fortuna e pelo compositor Hélio Ziskind. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (300 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 11/3.

TEATRO

O Bebê Que Não Dormia e Trocava a Noite Pelo Dia

A comédia musical tem texto e direção de Veridiana Toledo e narra os dilemas enfrentados por pais de primeira viagem: um casal se envolve em uma aventura para regular o sono de seu bebê e acredita que apenas o fuso horário poderá ajudá-los a ganhar algumas horas de sono. 60 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 1º/4.

Bob Zoom em: O Trem de Ferro

No espetáculo, a formiguinha azul, sucesso no canal do YouTube, encara aventuras com seus amigos ao som de clássicos do cancioneiro popular, como ‘A Baratinha’, ‘Pintor de Jundiaí’ e ‘Marcha Soldado’. 50 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 60.

Fala Sério, Gente!

Baseada nos livros de Thalita Rebouças, a peça infantojuvenil questiona a hora certa para começar a namorar, por que as mães sempre tratam os filhos como crianças e outros dilemas adolescentes. 70 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. (24) e dom. (25), 18h. R$ 70.

A Ilha do Tesouro

Com direção de Fábio Superbi, o teatro de bonecos da Cia. O Que de Que é inspirado no clássico homônimo do escritor britânico Robert Louis Stevenson e conta a história de Jim, garoto que atravessa os mares dentro de um navio. 50 min. Livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 16.

Mogli – O Livro da Selva

A adaptação da obra de Rudyard Kipling narra a vida e as aventuras de um menino criado por lobos. Com direção de Eduardo Leão, o espetáculo traz referências do teatro oriental. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 1º/6.

Pés Descalços

Dentro de um tanque de areia em um parquinho, a extrovertida Florência conversa e brinca com o tímido Rodolfo. Durante esse encontro, os dois aprendem a aceitar o diferente e combater suas inseguranças. O espetáculo de bonecos é dirigido por Verônica Gerchman. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento de Andrade Filho, 722, Santo Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 4/3.

Piratas do Caramba

Produção da Cia. de Entretenimento Trupe Banana’s, a comédia narra a aventura dos piratas Capitão Pantufa, Espadinha e Barnabé, que descobrem um mapa de tesouro em uma garrafa jogada no mar. 60 min. 3 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. (24) e dom. (25), 17h. R$ 40.

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, a peça dirigida por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da pobreza e da solidão. 65 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 11/3.

Os 3 Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, a peça é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, todos interpretados por três atores. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 20/5.