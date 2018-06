17 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ Em homenagem ao cantor Raul Seixas, a banda Rauzitos (foto acima) apresenta, no feriado, um show para crianças, com clássicos do repertório do roqueiro. Não devem faltar canções como ‘Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás’ e ‘Maluco Beleza’. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 3ª (1º), 18h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

+ O Espaço Cultural Porto Seguro recebe mais uma edição do projeto Versão na Praça, evento para toda a família que reúne música e food trucks – além de barraquinhas de artesanato, design e moda, com a presença da feira itinerante Mercado Buenos Artes.

Neste fim de semana, haverá dois shows voltados para as crianças, ambos às 11h – a Banda Estralo se apresenta no sábado (28) e a cantora Isadora Canto (foto) sobe ao palco no domingo (29). Para os adultos, os shows serão no período da tarde, às 15h – no sábado (28), tem Débora Reis interpretando canções de Rita Lee; e, no domingo (29), Felipe Mafra canta sucessos de Bon Jovi.

Para facilitar, haverá vans gratuitas saindo da Estação da Luz, com acesso pela saída da Rua José Paulino/Parque da Luz. Livre. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Sáb. (28) e dom. (29), 9h/18h. Grátis.

CIRCO

O Besouro Mutante

Encerrando o projeto que circula por parques da cidade, o espetáculo do Grupo Namakaca apresenta a história de três vendedores charlatões rodando o mundo com um elixir capaz de resolver todos os males. Com habilidades circenses, os três tentam convencer a plateia dos poderes milagrosos do produto. 50 min. Livre. Pq. Piqueri. R. Tuiuti, 515, Tatuapé. Dom. (29), 11h. Grátis.

Telhado de Ninguém

Com direção de Mark Bromilow, o espetáculo da Companhia do Polvo narra as aventuras de dois personagens de culturas diferentes que precisam aprender a conviver – tudo isso em cima do telhado de uma casa submersa no lixo. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

Em sua última semana, a apresentação conta com sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’, ‘She Loves You’ e ‘Octopus Garden’, embalados por vídeos, histórias e animações ao vivo. Banjo, gaita e sanfona são alguns dos instrumentos musicais usados pela banda. 70 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. (28) e dom. (29), 15h. R$ 30/R$ 60.

Crianceiras

Com poemas do gaúcho Mario Quintana, o espetáculo musical retrata Márcio de Camillo, que vê sua cidade invadida por enormes edifícios, até que três músicos chegam para trazer a primavera. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (29) e 3ª (1º), 12h. R$ 5/R$ 17.

Kids – O Show

Ex-participantes do reality The Voice Kids se apresentam neste fim de semana. Marcella Bártholo, Brunno Pastori, Melissa Noemy (foto), Luiza Gattai, Flávia Scanuffo, Luiz Ricardo e Laura D’Avila interpretam um repertório com diversos estilos musicais – e homenageiam ídolos teen como Beyoncé, Ivete Sangalo, Aline Barros, Bruno Mars e Adele. Livre. Theatro Net. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360. Sáb. (28), 15h; dom. (29), 14h. R$ 70/R$ 140.

Num Passe de Música

Do Grupo Fundo Falso, o espetáculo conta com números de mágica e ilusionismo de Ricardo Malerbi, acompanhado por canções executadas por Flavio Tris, que usa instrumentos como o violão e o harmônio. 60 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (28) e dom. (29), 17h30. R$ 40.

Tchiribim Tchiribom

O show promove uma divertida viagem entre músicas de vários cantos do planeta – entre os países, estão China, Israel e África. Ele é conduzido pela cantora Fortuna e pelo compositor Hélio Ziskind. 60 min. Livre. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (29), 16h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

OFICINAS

É de Chocolate

No Espaço Kids, a oficina ensina as crianças a prepararem guloseimas como cones com confete e brigadeiro, pirulito de banana coberto de chocolate, bolos e rocambole. 3 a 12 anos. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb. (28), 12h/20h; dom. (29) e 3ª (1º), 14h/20h. Grátis.

Manual do Mundo

A partir do canal do YouTube conduzido por Iberê Thenório, as crianças tentam reproduzir experimentos científicos divertidos, como criar uma ‘meleca maluca’ ou simplesmente preparar um pudim de caneca. Shopping Ibirapuera. Av. Ibirapuera, 3,103, Moema, 5095-2300. 5ª a dom., 13h/19h. Grátis. Até 13/5.

TEATRO

Bob Zoom em: O Trem de Ferro

No espetáculo, a formiguinha azul, sucesso no canal do YouTube, encara aventuras com seus amigos ao som de clássicos do cancioneiro popular, como ‘A Baratinha’ e ‘Marcha Soldado’. 50 min. Livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (28) e dom. (29), 16h. R$ 60.

Draguinho – Diferente de Todos, Parecido com Ninguém

Com direção de Alvaro Assad e Melissa Teles-Lôbo, o espetáculo acompanha um pequeno dragão, ansioso para aprender a soltar fogo pelo nariz – até descobrir que só consegue soltar água. Envergonhado e zombado pelos companheiros, ele foge em busca de dragões iguais a ele, até descobrir as vantagens de ser diferente. 60 min. Livre. Biblioteca Camila Cerqueira César. R. Waldemar Sanches, 41, Butantã, 3731-5210. Sáb. (28), 14h. Grátis.

A Minicostureira

A peça infantil tem direção das irmãs Débora e Cynthia Falabella e conta a história de uma jovem tecelã, que embarca em uma jornada de autoconhecimento quando sua obra no tear se transforma em realidade. 60 min. Livre. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002. Sáb., 16h; dom., 15h. R$ 20. Até 27/5.

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia D’Alma conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom. (29), 15h. R$ 30.

ESPECIAL

Maratona Infantil MIS

Esta edição traz uma série de atividades do universo da ciência, como o show ‘Física Divertida’ (14h), da Mad Science, na área externa; e a oficina ‘Modelando Monstros’ (10h, 11h e 14h), na Sala de Interfaces, que estimula a imaginação com massinhas de modelar. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (29), 10h/17h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sesc Pompeia

A unidade promove mensalmente uma feira de troca de brinquedos e livros. Além da socialização entre as crianças, o evento é uma ótima oportunidade para ensinar aos pequenos sobre o consumo consciente e a importância de cuidar de seus pertences. Todos os objetos levados para troca devem estar limpos e em bom estado de conservação. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (29), 15h/17h. Grátis.