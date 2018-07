17 atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ O grupo Trupe Trupé, fundado há seis anos por Filipe Edmo, convida as famílias para o show de seu disco ‘Olha Só Quem Vem Chegando!’, que foi lançado em 2015. Entre dança, música, brincadeiras, números cênicos com bonecos e máscaras – resultado de uma intensa pesquisa sobre os ritmos e as tradições ligadas à cultura brasileira –, adultos e crianças poderão conhecer um pouquinho do Brasil.

Com sensibilidade e poesia, o público se diverte com estilos como maracatu, jongo, coco, xote, frevo e cavalo marinho. O espetáculo musical é gratuito e ocupa, em dois fins de semana, o deck do jardim da unidade do Sesc na zona norte. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (14) e 21/7, 14h. Grátis.

+ O grupo Beatles para Crianças vai juntar os maiores sucessos do quarteto de Liverpool com músicas juninas tradicionais para um grande arraial. Na trilha sonora, ‘All My Loving’ em ritmo de xote; ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ em forma de baião; e também clássicos de Luiz Gonzaga, como ‘Asa Branca’ e ‘Xote das Meninas’ – além de brincadeiras para animar a garotada. Livre. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, S. Amaro, 4003-1212. Sáb. (14), 15h. R$ 50/R$ 100.

+ Baseado no livro ‘O Gato que Gostava de Cenoura’, do escritor e psicanalista Rubem Alves, a peça Gulliver, um Gigante Diferente conta a história do personagem-título, um felino que, diferentemente dos outros, não gosta de comer peixes ou pássaros. A montagem é da Cia. Teatral Tertúlia e a direção, de Míriam Fontana. Livre. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (15), 16h; 29/7, 17h. Grátis.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ No novo Hotel Transilvânia 3, sequência dirigida por Genndy Tartakovsky, Drácula está em busca de um novo amor na internet e recebe um presente inesperado de sua filha: férias em um cruzeiro. Ao embarcar, ele se encanta pela comandante, que guarda um segredo perigoso, capaz de ameaçar todos os monstros no navio. Confira salas no guia de cinema.

CIRCO

Circo Turma da Mônica – O Primeiro Circo do Novo Mundo

O espetáculo recebe Dedé Santana como mestre de cerimônias e acompanha uma nova aventura da turminha de Mauricio de Sousa. Na montagem, o fim do circo ameaça o poder de imaginação das pessoas. Para que as próximas gerações continuem a sonhar, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fazem uma viagem no tempo, que promete resgatar os artistas mais talentosos das artes circenses. 140 min. 3 anos. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 75/R$ 150. Até 19/8.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Splash, Smac, Bang

Com músicas e brincadeiras, a narração da Cia. Arte Negus apresenta as histórias dos primeiros quadrinhos nacionais, passando por publicações como ‘Nhô Quim e Zé Caipora’, de Angelo Agostini, e ‘Tico-Tico’. Sesc 24 de Maio. Biblioteca. R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb., 15h. Grátis. Até 28/7.

MOSTRA

O Mundo das Maravilhas de Monteiro Lobato

A exposição reúne três ambientes repletos de personagens do Sítio do Picapau Amarelo, registros de obras literárias e passagens da vida do autor paulista. Fazem parte do espaço um livro pop-up em grande escala e um túnel colorido que diminui de tamanho, sugerindo que o público ‘encolheu’ e voltou a ser criança. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. Gal. Jardim, 485, V. Buarque, 3256-4122. 8h/18h (sáb., 10h/ 17h; dom., 10h/ 14h). Grátis. Até 1º/12.

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência interativa para as crianças. A exposição ‘Mergulho com Monet’, da artista plástica Coca Rodriguez Coelho, é uma instalação feita com tecidos, silicone e espumas inspirada na ‘Nymphèas’, série de pinturas do artista – a atração ficará lá até março de 2019. Para o mês das férias, o espaço organiza oficinas diárias, às 11h e às 15h, com temas como ‘Jogos na Arte’ e ‘Grafite’. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (fecha 2ª). R$ 50/R$ 80.

SHOPPING

Catavento no Shopping

O espaço reúne experimentos do Museu Catavento, como o Gerador de Van de Graaff, um banco feito de pregos, um ecossistema mantido em uma garrafa e até uma pista para circular com um par de óculos que simula o efeito visual da embriaguez. Livre. Morumbi Town Shopping. Av. Giovanni Gronchi, 5,930, V. Andrade, 3740-6946. 12h/20h (sáb., 12h/22h). Grátis. Até 29/7.

TEATRO

Alice no País das Maravilhas

Produção da Cia. Cambaio, o espetáculo inspirado na obra de Lewis Carroll conta a história de Alice, menina que cai em um túnel misterioso e descobre um universo mágico repleto de personagens curiosos, como o Chapeleiro Maluco, o Gato Risonho e o Rei. 50 min. Livre. Teatro Playcenter Family (108 lug.). Shopping Leste Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, V. Matilde, 2721-6244. 6ª (13), sáb. (14) e dom. (15), 17h30. R$ 40.

A Bola: Histórias que Rolam

Inspirado no livro de Ricardo Azevedo, o espetáculo do Grupo Arte Simples de Teatro, dirigido por Pedro Pires, apresenta as diferentes histórias de bolas de futebol – das prateleiras aos campos. 60 min. Livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (14) e dom. (15), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Ciranda das Flores

Da Cia. Prosa dos Ventos, a história acompanha Dona Jardineira, que não tem coragem de se declarar ao Sr. Semeador, até que uma planta do jardim faz com que o casal de amigos brigue pela primeira vez. Com o conflito, eles descobrem a importância de aceitar suas diferenças. 45 min. 3 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (14) e dom. (15), 16h. R$ 20/R$ 40.

Cordel Fabuloso

Cora e Nina transportam um baú cheio de contos. No caminho, não aguentam o peso e decidem compartilhar as histórias com a plateia. Do Grupo Careta, o espetáculo é baseado em três fábulas de Esopo e conta com música ao vivo. 50 min. Livre. Teatro Viradalata (193 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb., 16h. R$ 40. Até 28/7.

Os Lavadores de Histórias

Dirigida por Tereza Gontijo, a montagem acompanha três personagens, que visitam quintais abandonados para lavar objetos esquecidos, como brinquedos e roupas. A partir desta premissa, eles revivem momentos especiais que remetem à infância. Com técnicas circenses e teatro de sombras e objetos, o espetáculo explora a relação das crianças com o mundo real e o da imaginação. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. A partir de dom. (15). Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 19/8.

O Mágico de Oz – O Musical

Do diretor italiano Billy Bond, o espetáculo musical conta com elenco de 32 atores, 80 figurinos e muitos efeitos especiais. Na história, Dorothy é levada por um tornado até uma terra mágica e distante, onde conhece o Homem de Lata, o Espantalho e o Leão. Juntos, eles buscam o mágico de Oz para realizar seus desejos. 105 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, 3670-4100. A partir de sáb. (14). Sáb., 15h; dom., 11h30 e 15h. R$ 50/R$ 150. Até 29/7.

Que Monstro te Mordeu?

Após o sucesso da série de TV criada por Cao Hamburger e Teodoro Poppovic, a história da monstra Lali ganha os palcos em um espetáculo sobre diferenças e a tolerância. Confira também a ‘Monstruosa Exposição dos Monstros’, atividade complementar exibida no local até 28/10. 60 min. Livre. Teatro do Sesi. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 14h. Grátis (reservas pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 2/12.

ESPECIAL

Família no Parque

A programação reúne atividades ao ar livre no Parque Villa Lobos, como uma tirolesa de 10 metros de altura (R$ 24, por pessoa), o Bungee Trampolim (R$ 18, por pessoa) e brinquedos infláveis, incluindo um escorregador de 15 metros de altura (R$ 6, por pessoa). Algumas atrações, como a cabine de fotos e o ‘Pebolim Humano’, são gratuitas. Pq. Villa Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3253-7148. 6ª, sáb. e dom., 9h/19h. Grátis. Até 29/7. Inf.: bit.ly/FamParq