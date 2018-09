17 atrações infantis em São Paulo para curtir o fim de semana

+ O Espaço Faber-Castell de Criatividade e Inovação promove uma série de atividades apoiadas na metodologia de aprendizagem criativa. As ações ocorrem em quatro estações de trabalho e envolvem narrativas com aventuras do Esquadrão Eureka – e podem ser realizadas por crianças acompanhadas de pais e amigos, ou mesmo sozinhas, com o apoio de monitores. Ali, pequenos e jovens são expostos a um desafio para o qual devem propor uma solução, em equipe, usando os materiais e equipamentos disponíveis. Por fim, gravam um vídeo para compartilhar a experiência. O projeto foi desenvolvido em parceria com o pesquisador Leo Burd, do MIT Media Lab. 6 a 14 anos. Shopping Market Place. Livraria Cultura (piso superior). Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, Morumbi, 2369-4519. Sáb., 10h/22h; dom., 14h/20h. R$ 40/R$ 100.

+ Mesclando poesia, clássicos de bandas como Beatles e Secos & Molhados, canções populares e autorais, o Grupo Furunfunfum apresenta o espetáculo musical Ludophonia. No palco, Paula (voz e violão), Marcelo (flauta, sax e voz) e Sérgio Zurawski (voz e guitarras), além de João Guilherme Figueiredo (violoncelo) e Fábio Bergamini (percussão). Livre. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 30/9.

+ Em O Poder da Amizade, a Turma da Mônica viaja ao Japão para a festinha de aniversário de Hello Kitty. Mas a surpresa vai se transformar numa trama cheia de mistérios. Tudo por conta da vilã Alini Miga (Li Martins, do Grupo Rouge), que não gosta do sentimento da amizade e vai fazer de tudo para atrapalhar a felicidade do grupo. 65 min. Livre. Teatro Opus. Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros. Sáb. e dom., 11h e 15h. R$ 75/R$ 100. Até 14/10.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



+ Com direção de Kleber Montanheiro, o espetáculo musical Carmen – A Grande Pequena Notável conta a trajetória de Carmen Miranda a partir do livro infantojuvenil homônimo, de Heloísa Seixas e Julia Romeu. 70 min. Livre. CCBB (133 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia sáb. (15). Sáb., 11h. R$ 20. Até 26/1/2019.

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

A apresentação conta com sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’ e ‘She Loves You’, embalados por vídeos e animações ao vivo. Banjo e sanfona são alguns dos instrumentos musicais usados pela banda. 60 min. Livre. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Dom. (16), 16h. R$ 60/R$ 100.

Grupo Triii

Formado por Marina Pittier, Fê Stok e Ed Encarnação, o grupo conduz um show cheio de brincadeiras e canções como ‘O Tomate e o Caqui’ e ‘Pão, Pão, Pão’. 60 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. Sáb. (15) e dom. (16), 15h. R$ 40/R$ 60.

SHOPPING

Rock Festival

A atração, em parceria com a School of Rock, reúne oficinas e aulas de música em estúdio para crianças e adolescentes entre 1 e 16 anos (para participar, basta fazer cadastro no local). Uma exposição com instrumentos de grandes artistas do rock também faz parte do evento. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. Hoje (14) e dom. (16), 13h/20h30; sáb. (15), 10h/20h30. Grátis. Inf.: bit.ly/RockF

TEATRO

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a acompanha em uma aventura. 55 min. Livre. MuBE Nova Cultural (192 lug.). R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 4301-7521. Sáb., 16h;

dom., 11h. R$ 40. Até 14/10.

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin interpreta um dos personagens mais queridos do imaginário infantil – Nino, o eterno menino de 300 anos da série televisiva ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. O texto e a direção são de Mauricio Guilherme. 60 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso (830 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 12h. R$ 30. Até 14/10.

Bichos Vermelhos

Com direção de Adriana Telg, a peça da Cia. Pia Fraus retrata a necessidade de preservação da natureza por meio de animais com risco de extinção. 50 min. Livre. Sesc Consolação. Espaço Beta (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (15), 11h. R$ 5/R$ 17.

Diário Malassombrado

Numa noite escura, dois curiosos encontram uma pequena mala e, dentro dela, um diário. Dentro dele estão guardadas memórias de assombrações. Ao lerem essas histórias, eles libertam a Velha do Saco, o Sete Trouxas, a Mulher Caveira, o Homenzinho Terrível e outras aparições. 50 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (16), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

É Tudo Família

Baseado na obra da autora alemã Alexandra Maxeiner, o espetáculo infantojuvenil explora o significado de ‘família’ a partir de Davi, Lucas, Lucinha e Júlia, jovens que têm uma hora para apresentar um seminário na escola e responder à pergunta “o que é família?” 60 min. 8 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 23/9.

A Gaiola

Dirigido por Duda Maia, o espetáculo é uma adaptação do livro homônimo de Adriana Falcão. No enredo, a história de amizade entre uma garota e um passarinho preso em uma gaiola. 50 min. Livre. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Sáb. e dom., 15h. R$ 40. Até 30/9.

Histórias de Alexandre

A peça, do Grupo 59 de Teatro, é baseada em contos do livro ‘Nordeste’, de Graciliano Ramos. O enredo é conduzido por um contador de histórias, que se reúne com amigos para narrar suas aventuras. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17. Até 30/9.

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem imaginária até uma ilha. Ali, adultos e crianças brincam juntos e vivem lindas histórias, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas, linguísticas e motoras nos pequeninos. 0 a 5 anos. Teatro UMC. Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 3476-6403. Dom., 11h. R$ 50. Até 30/9.

Teatrando

O projeto cultural traz dois espetáculos neste fim de semana: no sábado (15), ‘Cantigas na Meia’ apresenta fantoches que contam histórias de cantigas de roda. No domingo (16), ‘A Matéria dos Sonhos’ explora a imaginação de dois primos que encontram várias caixas no sótão da casa da avó. Shopping Ibirapuera (piso Moema). Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. Sáb. (15) e dom. (16), 15h. Grátis.

ESPECIAL

Fim de Semana em Família

No sábado (15) e no domingo (16), às 14h, a intervenção ‘Deixe-me Desenhar sua História’ interage com o público, que conta histórias com os artistas. Às 16h, nos dois dias, a oficina ‘Pequenos Grandes Quadrinistas’ coloca os participantes para desenhar. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, Bela Vista, 2168-1776. Sáb. (15) e dom. (16), 11h/16h30. Grátis. Inf.: bit.ly/FdsF1516