15ª edição da Verbo – Mostra de Performance e Arte está entre as inaugurações da semana

Mais de 40 projetos integram a 15ª edição da Verbo – Mostra de Performance e Arte, que, neste ano, ocupa três espaços da capital, além de outros em São Luís do Maranhão. A programação tem início na 3ª (9), na galeria Vermelho (R. Minas Gerais, 350, Higienópolis, 3138-1520) com ações como ‘O Banquete’, às 21h, na qual a artista Ana Pi aborda noções de herança e afeto. Entre outros destaques, em 13/7, às 16h, o local também recebe ‘Lasciva’ (foto), performance dirigida por Regina Parra e Bruno Levorin, que parte de uma série fotográfica de mulheres histéricas de um hospital em Paris. Entre 12 e 13/7, o CCSP (R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-4002) e o espaço Contemporão SP (R. João Moura, 1.109, Pinheiros, 2893-2404) também recebem atrações. Inf.: bit.ly/verbo15ed

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

Grada Kilomba: Desobediências Poéticas

A mostra exibe a produção da artista portuguesa, que busca destacar vozes silenciadas ao longo da história. Entre as obras, a série de vídeos ‘Illusions’ inspira-se na tradição oral africana. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (6). 10h/18h (fecha 3ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 30/9.

Conciliação

A mostra reúne colagens de Camilla Bologna e Giovana Grigolin. A primeira exibe sobreposições de cores e formas em superfícies como azulejo e tecido. A segunda reúne versos de autores em papéis japoneses e de algodão. DOXX Art Gallery. R. Purpurina, 89, V. Madalena, 2679-0260. Inauguração: 6ª (5). 12h/19h (fecha dom. e 2ª). Fecha 3ª (9). Grátis. Até 3/8.

Cranio

Consumismo e meio ambiente estão entre os temas abordados pelo artista, em pinturas, gravuras e esculturas de índios em situações cotidianas. Luis Maluf Art Gallery. R. Peixoto Gomide, 1.887, Jd. Paulista, 2367-3437. Inauguração: 6ª (5). 11h/20h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 3ª (9). Grátis. Até 3/8.

Laerte Késsimos

O artista apresenta a mostra ‘Como se Desenha um Coração?’, com desenhos, pinturas, bordados e objetos ligados à sua pesquisa sobre José Leonilson. Galeria Zarvos. Loja 14. Av. São Luiz, 258, República, 3129-5390. Inauguração: 4ª (10), 16h/21h. 15h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 10/8.

Riscos e Rabiscos: Lendo a Cidade

A mostra propõe uma percurso desde a tipografia clássica até a linguagem dos grafites, lambe-lambes, carimbos e letreiros. Será possível ver, por exemplo, um vídeo de Antonio Curti e Flávio Reis sobre a evolução da escrita, além de painéis em grafite e giz de Daniel Melin e Cristina Pagnocelli. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 5ª (11). 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 3/11.

Tarsivaldo

A amizade, as afinidades intelectuais e as desavenças entre Mário de Andrade e o casal Tarsila do Amaral e Oswald Andrade são o tema da mostra, composta por cartas, fotografias e outros registros históricos. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Inauguração: sáb. (6), 15h. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 29/9.

Voz Ativa: Biblioteca Social de Mariana Lanari

A artista apresenta uma instalação ligada à reativação da biblioteca da Casa do Povo, que permaneceu fechada por 40 anos. Ao longo do período expositivo, ela distribui, no chão do local, sobre um desenho do mapa do Bom Retiro, milhares de livros pertencentes à coleção. Casa do Povo. R. Três Rios, 252, Bom Retiro, 3227-4015. Inauguração: sáb. (6), 11h. 14h/19h (fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 27/7.