15 passeios e atrações infantis para aproveitar o fim de semana em São Paulo

+ A série Aprendiz de Maestro da TUCCA estreia a temporada 2019 neste sábado (30) com o emocionante espetáculo A Orquestra do Sargento Pimenta, que conta as trapalhadas que se passam em um quintal musical dividido pelas famílias Composta e Tubérculo, e do amor impossível entre Julieta Batata e Romeu Girassol. A grande aventura tem trilha sonora dos besouros amigos do casal: os The Beatles. O maestro João Maurício Galindo estará à frente da Sinfonieta, com participação especial de Juan Alba e Patrícia Gasppar. No repertório, canções como ‘Let It Be’ e ‘All You Need is Love’. A série tem renda revertida para a TUCCA, associação que há 20 anos oferece tratamento gratuito para crianças e adolescentes com câncer. Livre. Sala São Paulo. Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (30), 12h. R$ 30/R$ 95.

+ A 2ª edição do Slow Market Family vai promover atividades para incentivar um estilo de vida mais consciente e saudável para toda a família. A programação inclui palestras, debates, oficinas, atrações musicais e um mercado com marcas sustentáveis de diversos segmentos. Para as crianças, haverá atrações como contação de histórias sobre reciclagem e oficinas de arte. Livre. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 6ª (29) e sáb. (30), 10h/20h. Grátis.

+ No domingo (31), a Maratona Infantil do MIS terá diversas atrações, como oficinas de stop motion (10h30, 13h e 15h; foto) e de introdução à discotecagem (11h30 e 15h); exibição do filme ‘Os Smurfs’ (16h), com a presença de atores vestidos como os personagens do longa; e apresentações do espetáculo ‘A Casa de Dentro da Gente’ (12h e 14h30). Livre. Museu da Imagem e do Som. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-3777. Dom. (31), 10h/17h. Grátis.

+ No espetáculo de mágica Wakatta-Gensô, o personagem Amino, que só fala japonês, apresenta 15 números durante a performance, incluindo elementos da cultura japonesa e referências tecnológicas. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (30). Sáb. e dom., 17h30. R$ 40. Até 5/5.

MUSEU

Museu Catavento

O museu comemora 10 anos, completados em 26 de março, com exposições temporárias e apresentações musicais. No ‘Química em Show’, exibido no sábado (30) e no domingo (31), às 11h30, 13h30 e 15h, o espetáculo faz demonstrações de experimentos com líquidos que mudam de cor, sólidos que passam por variações e brincadeiras com energias como a luz e o som. Uma exposição de carros antigos ficará instalada no pátio externo, no domingo (31). Pça. Cívica Ulisses Guimarães, s/nº, Brás, 3315-0051. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis).

TEATRO

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota de 8 anos que já precisa lidar com algumas situações difíceis – como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. A partir de sáb. (30). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 21/4.

Escondida

O espetáculo da Cia. Auspiciosa é dirigido por Cristiana Ceschi e acompanha a trajetória de uma menina que acorda num reino onde nada tem nome. Sem saber como foi parar ali, ela descobre um garoto e uma bruxa e recebe deles três tarefas impossíveis como condição para se lembrar da história. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/4.

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem até uma ilha imaginária, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas. 50 min. 0 a 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (31), 11h30. R$ 10. Até 7/4.

Moinhos e Carrosséis

O musical infantil de José Geraldo Rocha conta com direção de Débora Dubois. A história se passa no futuro, numa visita a um museu rigidamente controlado. 65 min. Livre. Teatro João Caetano (400 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. A partir de sáb. (30). Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/4.

Quando Eu Morrer, Vou Contar Tudo a Deus

Do coletivo O Bonde, o espetáculo conta a história do menino Abou, refugiado negro encontrado em uma mala de viagem tentando entrar em Ceuta, cidade autônoma da Espanha. A imaginação fértil do personagem e sua curiosidade tornam menos penosa a longa viagem rumo à Europa. 60 min. Livre. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20. Até 14/4.

Vamos Comprar um Poeta

O musical infantojuvenil retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista e racional, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.

Vidma, a Menina Trança-rimas

Inspirada no livro ‘Caldeirão de Poemas 2’, de Tatiana Belinky, a montagem apresenta uma personagem que adora inventar poemas e é fascinada pelo mundo das bruxas. É assim que Vidma viaja para o outro lado do oceano. Com Núcleo da Caboclinhas. 50 min. Livre. Itaú Cultural. Sala Multiuso (70 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (30) e dom. (31), 15h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

PASSEIOS

Festival Serrote

A 2ª edição do evento reúne escritores, jornalistas, pesquisadores e artistas para apresentações e debates sobre política, cultura e sociedade. Todas as atividades ocorrem no IMS, com entrada gratuita e distribuição de senhas com uma hora de antecedência. A programação começa nesta 6ª (29), às 20h, com a ‘Serrote ao Vivo’, apresentação de leituras, música ao vivo e performances. Participam nomes como Aparecida Vilaça, Daniel Galera e Daniel Jablonski. No sábado (30), às 17h, terá um debate com a mexicana Alma Guillermoprieto, jornalista latino-americana que cobriu conflitos na região e passou por países como Cuba, Colômbia e Brasil. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Consolação, 2842-9120. 6ª (29), 20h; sáb. (30), 15h/19h. Grátis (retirar ingressos 1h antes).

Sextou na Praça

O projeto ocupa a área externa da Praça das Artes com apresentações musicais e de dança. 6ª (29), às 18h30, é a vez do Quarteto de Trompetes da Escola Municipal de Música de São Paulo. Em seguida, até as 23h, o local recebe a festa Calefação Tropicaos, com ritmos do norte e nordeste do País. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro. 6ª (29), 18h30/23h. Grátis.

Walking Tour

Com ponto de encontro na porta do Novotel Jaraguá, o tour ocorre sempre no último domingo do mês e passa pelos principais pontos turísticos da cidade, como o Viaduto do Chá, Teatro Municipal, Vale do Anhangabaú e o Mosteiro de São Bento. Para participar do passeio, é necessário fazer inscrição por e-mail (recepcao.light@gazitbrasil.com) ou telefone. R. Martins Fontes, 71, Centro, 3154-2299. Dom. (31), 10h/13h30. Grátis.